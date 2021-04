Češi se mohou těšit na cestování supermoderními osobními vozy. Pro své dálkové vnitrostátní a mezinárodní linky si je u konsorcia Siemens Mobility-Škoda Transportation bude objednávat národní dopravce České dráhy.

Uzavřená rámcová smlouva umožňuje odebrat celkem 182 vozů a jeho hodnota dosahuje téměř 12,5 miliardy korun. Konsorcium dodá pro České dráhy až 180 vozů tvořících 20 devítivozových souprav s kapacitou 555 míst k sezení a nejvyšší provozní rychlostí až 230 km/h. Dva vozy si pořizuje Správa železnic. Supermoderní komfortní vozy by měly sloužit v příštích letech na linkách z Prahy přes Ústí nad Labem do Hamburku či přes Brno do Budapešti a Vídně.