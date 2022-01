S koncem plnění piva do PET lahví začal pivovar před dvěma lety, kdy tento obal přestal používat nejprve u piv Gambrinus, Radegast a Klasik. Nyní se k němu přidaly další značky – Kozel a Primus. Prazdroj tak nabízí svá piva už jen ve skleněných lahvích, sudech, tancích nebo plechovkách. „Ukončením stáčení piva do plastových obalů ušetříme ročně přes 1300 tun plastu. To vydá na řadu PET lahví dlouhou 2500 kilometrů, což odpovídá třeba trase z Plzně do Lisabonu,“ vysvětluje Kalousová.

Podle dat Prazdroje tento přístup preferují i spotřebitelé, zhruba dvě třetiny z nich přešly od nákupu piva v PET lahvích ke skleněným vratným lahvím, třetina lidí pak místo PETek nakupuje plechovky. I u nich usiluje pivovar o co největší snížení ekologické stopy a stal se proto členem Iniciativy pro zálohování. „Obrovskou výhodou hliníku je skutečnost, že jej lze recyklovat v podstatě do nekonečna, přičemž kvalita materiálu zůstává stejná. V případě zavedení zálohového systému tak prakticky ze starých plechovek bude možné téměř beze zbytku vyrábět nové plechovky,“ uvádí Kalousová. Plechovky z recyklátu mají navíc až o 80 procent nižší uhlíkovou stopu a spotřebuje se na ně jen 5 procent energie ve srovnání s plechovkami z hliníku, který se musí nově vytěžit. „Dlouhodobě se snažíme s dodavateli navyšovat podíl recyklovaného hliníku v plechovkách, aktuálně jsme v průměru na zhruba 50 % a rozhodně míříme výš,“ doplňuje Kalousová.

Prazdoj dále snížil o třetinu tloušťku fólie, která se používá pro ovinutí produktů na paletách, nesnížil přitom její pevnost. Tím ušetří 19 tun plastů ročně. Pro plastové fólie, které drží pohromadě větší množství plechovek, používá výhradně recyklovaný plast, čímž ročně nevyprodukuje téměř 600 tun nového plastu. Loni představená nová láhev Pilsner Urquell, ze které pivovar odstranil plastovou nálepku, přinesla úsporu dalších 58 tun plastů za rok.

„Nedíváme se ale jen na plasty nebo hliník, k obalům přistupujeme komplexně, aby každá jejich část měla co nejmenší dopad na přírodu. Proto u většiny našich značek používáme na skleněných lahvích etikety z recyklovaného papíru. Díky tomu ročně ušetříme přes 350 tun nového papíru,“ dodává Kalousová.

Každá tuna recyklovatelného papíru zachrání přibližně 17 stromů, v případě Prazdroje jde tedy o skoro 6000 nepokácených stromů za rok.