Až na 60 procent dokázal v tuzemsku Plzeňský Prazdroj navýšit podíl recyklovaného hliníku v plechovkách, do nichž stáčí své nápoje, u značky Pilsner Urquell je to dokonce 75 %. A to i přesto, že se v Česku vytřídí jen čtvrtina hliníkových obalů, zbytek skončí v komunálním odpadu a nápojové firmy tak musí nakupovat recyklovaný materiál ze zahraničí. Čerstvá zkušenost ze Slovenska přitom ukazuje, že zálohování plechovek dovoluje velmi rychle a efektivně přeměnit vysbírané obaly na nové.