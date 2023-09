„Význam letní sezony pro pivovarnictví i pro samotné provozovatele hospod postupně roste a tento trend ještě zesílil v souvislosti s covidem. My jsme proto letos zintenzivnili naše rozvojové programy směřující do podpory sezonních provozů i do vybavení předzahrádek a venkovních posezení hospod a restaurací,“ říká Jiří Klabzuba, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje pro hospody a restaurace. Podnikům pivovar pomáhá například s investicemi do zahradního nábytku, pergol, nabízí jim slunečníky, ale i pomoc při úpravě fasád tak, aby hospody byly pro hosty atraktivnější.

Prazdroj tak napomohl tomu, že jen v letošním roce přibylo bezmála 250 nových sezonních prodejních míst napříč Českem, nejvíce ve Středočeském, Moravskoslezském a Plzeňském kraji. „Je to skoro o 10 procent více čistě letních provozů než loni. Celkem tak letos zavážíme piva a další nápoje do rekordních 2500 sezonních prodejních míst. To s sebou nese samozřejmě i lepší služby pro turisty a návštěvníky tuzemských destinací,“ doplňuje Jiří Klabzuba.

S tím, jak řada hospodských zahrádek a sezonních provozoven vzniká v místech, kde lidé aktivně tráví svůj volný čas, souvisí i změna spotřebitelského chování. Lidé častěji, než dřív vyhledávají čepovaná nealkoholická piva. Prodeje čepovaného Birellu se letos v červenci a srpnu meziročně zvýšily o 7 procent, proti předcovidovému roku 2019 pak dokonce o 17 procent.

„Nealko piva jsou dnes již plnohodnotnou kategorií nápojů pro dospělé a jejich popularita silně roste, a to právě zejména v letních měsících. Platí to jak pro ochucené varianty, které jsou ideálním nápojem nejen v době odpočinku, ale i při sportu, turistice nebo na cyklovýletech, tak i pro klasické nealko pivo. To už zdaleka není jen pivem pro řidiče. Zejména pro mladší generace dospělých je to vyhledávaná volba i v hospodách,“ dodává Jiří Klabzuba.

Letní sezona v českých hospodách a na zahrádkách kromě nealka přála i ležákům. Jejich obliba vzrostla jak oproti loňsku, tak ve srovnání s předcovidovým rokem 2019. Výrazně bodují zejména piva s hořkým chuťovým profilem jako Pilsner Urquell nebo Radegast.

Výraznou podporu Prazdroj věnuje také kvalitě čepování i celkové péči o pivo v hospodách, které prodávají jeho pivo. Jen loni proškolil celkem 11 tisíc výčepních a dalších členů personálu. „Loni se zlepšilo rekordních 1700 podniků v tom, jak se starají o pivo. Ze zhruba 10 tisíc hospod a restaurací v Česku, která napřímo odebírají naše piva, už polovina umí perfektně načepovat hladinku, ví, že sklenice musí být čistá, studená a mokrá a dbají i na správné sanitování výčepu. A kvalita čepování se zlepšuje i v sezonních provozovnách. To je skvělá zpráva pro hosty, kteří si chtějí dát v létě na zahrádce dobře ošetřené pivo,“ dodává Jiří Klabzuba.

Prazdroj kromě školení výčepních dovedností a péče o pivo nabízí hospodám bezplatně i další rozvojové programy. Ty se věnují například školení obsluhy, marketingu, kuchařským dovednostem a dalším aspektům, které přispívají k rozvoji gastropodnikání.