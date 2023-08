Je to rok, co se na mapu plzeňských restaurací vrátila legendární Hospoda Na Spilce. Najdete ji přímo v areálu plzeňského pivovaru a patří k největším v Česku.

Hospoda Na Spilce slaví rok. Načepovali tu statisíce piv. | Foto: se svolením Plzeňského Prazdroje

Po rekonstrukci ji začal provozovat přímo Plzeňský Prazdroj a čísla za premiérový rok mluví jasně: 151 327 návštěvníků, 357 579 vyčepovaných piv, 34 832 prodaných gulášů.

„Věděli jsme, že znovuotevření Spilky je krok správným směrem. Jsem moc rád, že po roce můžeme říci, že to bylo dobré rozhodnutí,“ tvrdí Petr Starý z plzeňského Prazdroje. Úspěšná čísla ho nepřekvapila. „Jedeme víceméně podle plánu. Překvapením tak možná bylo právě to, že jsme se do plánu trefili celkem přesně,“ usmívá se.

Potěšilo ho, že se lidé opět naučili na Spilku chodit, dvouletá pauza zájem neotupila. Klientelu tak zdaleka netvoří jen turisté, ale i Plzeňané. „Pomohla řada akcí, které pořádáme nejen v restauraci, ale především na nádvoří pivovaru. Lidé si nás zase všimli,“ vysvětluje Starý.

Hosty láká modernější koncept. Spilka prošla výraznou obměnou, a to jak z hlediska interiéru, tak technologie. Výčep se přesunul do středu sálu, díky čemuž mohou hosté ze všech míst sledovat umění výčepních. A jak to má v pivovaru být, na specialitách z piva je postavené i menu. „Díky unikátnímu výčepu se podařilo předělit i obrovský prostor, který zde máme, výrazně se zkrátily vzdálenosti a je to mnohem útulnější, než původní nekonečná řada židlí,“ vysvětluje Starý.

Pro návštěvníky Hospody na Spilce po roce chystají novinky. „Pořád je na čem pracovat. Moderní česká gastronomie nabízí nepřeberné množství poctivých jídel, které bychom rádi pro hosty vařili a menu sezonně obměňovali. Zároveň bychom si přáli restauraci ještě trochu zvelebit a oddělit část speciálně pro větší skupinové zájezdy od běžných hostů,“ prozrazuje Petr Starý.