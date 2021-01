„Cílem bylo ukázat Plzeňanům, jak bude vypadat nová průmyslová zóna, a přitom vyhovět vládním opatřením omezujícím shlukování osob. Věděli jsme, že technické řešení existuje, přesto jsme dodavatele hledali docela dlouho a po celém světě. Až jsme narazili na platformu AKULAR, která má české, slovenské a částečně i americké kořeny a je špičkou ve vizualizacích budov a velkých prostorů v rozšířené realitě,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

Rozšířená realita je koncept, který umožňuje promítat 3D model a jeho obsah na reálné území pomocí telefonu či tabletu. „Úkol to byl nelehký, vyžadoval nasazení nejmodernější technologie a zároveň kladl nároky na co nejjednodušší obsluhu. Výsledkem však stojí za to. Stačí si stáhnout aplikaci Panattoni z Google Play či AppStore, případně naskenovat QR kód na transparentu, který přímo na aplikaci navede. Po instalaci stačí jen zamířit fotoaparát mobilního zařízení na obrázek na transparentu a za plotem následně ožije 3D model ve skutečné velikosti a s přesným umístěním. Existuje už jen jedna věrohodnější prezentace – průmyslovou zónu postavit,“ říká Martin Rapos, CEO platformy AKULAR.

Platforma AKULAR působí na východním pobřeží Spojených států amerických. Vizualizovala největší projekty předních světových developerů – čtvrť Crystal City pro Amazon vedle amerického Pentagonu, klíčové projekty pro Boston Properties či celé území východního pobřeží Hudson River pro Long Island City. Platforma získala několik prestižních ocenění od BuiltWorlds.

Připravovaný projekt Panattoni Pilsen Digital Park na Borských terasách dostává přesnější obrysy. Společnost Panattoni podala koncem listopadu oznámení pro zjišťovací řízení (EIA) pro první halu z plánovaných tří, pro kterou našla reálného klienta z oblasti cirkulární ekonomiky s vysokým podílem automatizace (vývoj a výroba 100% recyklovatelných nápojových obalů). Klient hledá současně i lokalitu pro otevření Evropského vývojového centra, které by mělo být součást výrobního závodu a hodlá navázat spolupráci s lokální univerzitou.

Záměr Panattoni přivést do Plzně výrobní firmy s velkým podílem automatizace a pokrokových technologií tento klient zcela splňuje. Navíc jeho automatizovaný provoz bude obsluhován pouze kmenovými zaměstnanci s vyšší kvalifikací, bez využívání agenturních pracovníků.