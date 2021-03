„Do roku 2019 jsme provozovali především tramvaje koncepce T3 a její modernizované varianty. V dlouhodobém horizontu jsou ale u těchto tramvají vyšší provozní náklady než u nových vozů,“ říká Miroslav Macháň, dopravně provozní ředitel PMDP.

Už v roce 2019 tak byla zahájena dodávka šestnácti kusů tramvají EVO2, která bude dokončena letos, kdy budou zařazeny také dvě obousměrné tramvaje 40T. Jejich případné opční objednávky zajistí obnovu vozového parku ve výhledu jen do roku 2023. „V současné době vypisujeme výběrové řízení na obnovu tramvajového vozového parku od roku 2024 do roku 2030. Celkem počítáme až s 24 velkokapacitními vozy v odhadované ceně 77 až 80 mil. Kč za vůz,“ popisuje Roman Zarzycký, 1. náměstek primátora a předseda představenstva PMDP.

Tramvaje o délce až 42 metrů a kapacitě minimálně 240 cestujících se mají vyznačovat vysokým komfortem pro cestující. Proto se v technické specifikaci počítá se 100% nízkopodlažností, klimatizací, moderním informačním a odbavovacím systémem, otočnými podvozky, nadstandardní šířkou uličky mezi sedačkami nebo multifunkčními prostory pro osoby na vozíku či dětské kočárky.

První tramvaje by měly dorazit do tří let od podpisu smlouvy.