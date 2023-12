Panasonic staví v Plzni nový závod. Nabídne stovky pracovních příležitosti

Tradičním šintoistickým obřadem, žehnajícím nové stavbě, byla slavnostně zahájena výstavba nového výrobního závodu společnosti Panasonic v Plzni. Ta do projektu vloží 7,6 miliardy korun a do roku 2030 by chtěla v Plzni vyrábět až milion čerpadel ročně.

Vizualizace nového závodu na výrobu tepelných čerpadel. | Video: se svolením Panasonicu