Café Louvre, Savoy, Imperial či Slavia. Tam všude se nový nájemce kavárny v Měšťanské besedě v Plzni inspiroval při návrhu speciálního konceptu s názvem Beseda 1901. Krásné secesní kavárenské prostory i zázemí včetně kuchyně převzal od začátku letošního roku se smělými plány na celodenní gastronomický provoz.

„Beseda byla vždycky pro Plzeňany trochu nedostupná a nevnímali ji jako místo pro běžné denní posezení. Naše vize je to radikálně změnit. Vím, že to bude dlouhodobá záležitost, ale chceme přilákat návštěvníky zárukou kvalitních služeb a jednoduchou, ale originální kuchyní. A to po celý den od snídaně po večeři,“ říká nájemce Radek Sochor, jednatel firmy rodiny Sochorových, která mimo jiné vybudovala v tuzemsku známou síť Švejk restaurantů.

V nabídce by se vedle tradičních jídel česko – francouzské kuchyně a klasických zákusků měly objevit i speciality, jako například originální podoba vajec Benedikt suflé, kterou nabízejí jen dva podniky v republice.

Od dubna do konce září počítá projekt i s otevřením terasy před budovou Měšťanské besedy. Předzahrádka s kapacitou 30 míst bude podél celé budovy a zabere čtyři parkovací místa. Chodník tak bude nadále průchozí a terasu bude od silnice oddělovat zábradlí. Nápad mít stolky i přes ulici v Kopeckého sadech pod stromy jsme ale zavrhli z důvodu nebezpečného přecházení vozovky,“ vysvětluje Sochor.

Ten zároveň slibuje, že hostům kavárny budou pro zpříjemnění večera a navození dobové atmosféry hrát pravidelně na piano mladí plzeňští hudebníci.

Kavárna prošla v roce 2019 rekonstrukcí, kdy získala zpět svoji secesní podobu ze začátku 20. století a odstraněné byly mnohými kritizované dělící příčky a kulečníkové stoly, což umožnilo rozšířit kapacitu na 110 míst. Osudnou se stala kavárně covidová pandemie v roce 2020, kdy skočila spolupráce s tehdejším provozovatelem Janem Janákem, majitelem řetězce kaváren CrossCafe. Ani následný provoz Vinného bistra v prostorách kavárny neměl dlouhého trvání a po roce a půl skončil v létě 2023.

„V kavárně by měl působit někdo, kdo nás přesvědčí realistickým konceptem provozu, který se bude hodit do Měšťanské besedy a bude mít dostatečné zkušenosti,“ řekl už dříve jednatel společnosti Měšťanská beseda Ivan Jáchim.

Nový nájemce vyhrál se svým projektem Beseda 1901 výběrové řízení na konci loňského roku a smlouvu na pronájem kavárny v Měšťanské besedě uzavřel na šest let.