„Tehdy se rodina mého kamaráda jménem Antonín rozhodla otevřít si malý obchod s kořením v krásném secesním domě v Dominikánské ulici. Ten krámek i dům byly od začátku pro mě srdeční záležitostí. Pomáhala jsem tam i se svojí maminkou do noci sypat sáčky, ale nikdy by mě nenapadlo, že jednou budu mít to štěstí ve firmě opravdu pracovat. Ale také by mě nenapadlo, jak těžké to na začátku bude a za jakých okolností se to stane,“ vzpomíná dnes Lenka Dobiášová, spolumajitelka obchodu Koření od Antonína.