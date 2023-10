V neděli 1. října oslavili Mezinárodní den kávy všichni milovníci tohoto hořkého nápoje. Co je nejdůležitější při pražení kávy? Proč se při její přípravě používají také směsi více druhů? I to v rozhovoru s Deníkem prozradil Michal Král z nové plzeňské pražírny.

Někdo kávou svůj den pravidelně začíná, jiný si nedovede bez několika šálků denně představit svůj pracovní den. Káva je jeden z nejrozšířenějších nápojů na světě a pro mnohé z nás je její příprava každodenním rituálem. Pijeme ji pro zvýšení pozornosti, na chuť, při chvílích oddychu nebo při posezení s přáteli. Málokdo ale ví, že káva má i svůj mezinárodní den. Od roku 2015 slaví vždy 1. října celosvětový Mezinárodní den kávy všichni milovníci tohoto hořkého nápoje. Patří mezi ně i Michal Král, spolumajitel CrossCafe Pražírna. Ten kávu nejenže pije, ale je i odborníkem na její pražení a přípravu.

V neděli 1. října se slavil celý svět Den kávy. Co vy osobně, připojil jste se? Předpokládám, že kávu pijete rád…

Ano, a velmi rád, zvládnu tak 2 až 4 šálky za den podle nálady. Většinou filtrovanou kávu, ale i espresso. Hodně se snažím ochutnávat jiné kávy, abych získal větší přehled. Nejvíce mně káva chutná v Itálii, ale tam to není úplně o kávě, ale především o prostředí a kultuře.

Co je při pražení kávy důležité a dokážete třeba poznat, jestli byla správně upražená? Třeba i podle její vůně?Přímo podle vůně se toho moc poznat nedá, ale v chuti je pak poznat celkem hodně a je to základní dovednost každého pražiče. Nejdůležitější je při pražení zachovat co nejvíce původních chutí a vyzdvihnout jedinečný charakter té konkrétní kávy. Někdy se to podaří na první pokus a někdy je potřeba hodně zkoušet, než se dostaneme k tomu, co nám přijde opravdu dobré.

Co jednotlivé druhy, třeba Arabika nebo Robusta? V některých kavárnách se občas setkáváme s otázkou, z jakého druhu kávy chceme nápoj připravit. To jsou v nich takové rozdíly?

Ano, Arabika má vždy trochu barvitější chutě, je více ovocná, sladká a méně hořká. Má zároveň méně kofeinu. Robusta je zemitější, výrazná a více hořká. Má více kofeinu než arabika. Směsi jsou pak dělány proto, aby spojily nejlepší kvality obou káv.

Co byste vzkázal těm, co mají rádi klasického "turka"? Lze si kávu na tenhle způsob taky dobře vychutnat nebo je lepší dát si espresso?Klasický turek není úplně ideál a to hlavně proto, že káva tráví ve vodě až moc času. Pokus si ale uděláte například french press, je to celkem podobná příprava, ale mnohem lepší chuť. Osobně ale neodsuzuji žádnou přípravu. Všeobecně je však espresso intenzivnější svou chutí, záleží, co komu chutná. Dle mého jde vždy spíše o zážitek z pití kávy, než o ten konkrétní způsob přípravy.

Vy jste se stal hlavním pražičem v nedávno otevřené pražírně kávy v Plzni. Jak jste se vlastně k tomuto zajímavému povolání dostal?

Je to dlouhá a stále pokračující cesta. Ale před pražením kávy jsem prodával vybavení pro kavárny a pražírny. A tam jsem se do pražíren dostal celkem často a začalo mě to víc a víc bavit.