Česká platforma Nesnězeno bojující proti plýtvání jídlem vstoupila do Plzně. Její uživatelé tak mohou od poloviny října kupovat balíčky jídla, které by jinak skončily v koši, s minimálně padesátiprocentní slevou oproti původní hodnotě. K aplikaci se mohou přidat i restaurace, kavárny či pekárny, kterým na konci dne zbývá jídlo, jež vyhazují.

Platforma Nesnězeno zachraňuje jídlo, které by skončilo v koši. Od října ji mohou používat i Plzeňané. Na snímku tým tvůrců Nesnězeno. | Foto: Nesnězeno

Mezi již zapojené podniky patří v Plzni například Trdlokafé, CrossCafe, restaurace Comix, Wok & Sushi Plaza a desítky dalších.

„S velkým nadšením rozšiřujeme naší misi i do dalšího českého města. Věříme, že Nesnězeno bude v Plzni stejně úspěšné jako v Praze či Brně. Podobně jako v případě našich dvou největších měst zde vidíme velký potenciál pro změnu kultury v rámci nakládání s nevyužitými potravinami. Konec konců, náš úkol pro celou Českou republiku, střední Evropu a dále je jasný – zachránit co nejvíce jídla před vyhozením. Když se nám v regionech, kde působíme, podaří přesvědčit uživatele a podniky o tom, že ne každé neprodané jídlo si zaslouží skončit v koši, můžeme s hrdostí říci, že jsme uspěli,“ říká ke vstupu do Plzně zakladatel Nesnězeno, Jakub Henni.

Platforma, jež se řídí heslem ‚Zachraň jídlo, šetři peníze‘, funguje jednoduchým způsobem. Podniky nabídnou v aplikaci balíček s přebytky se slevou mezi 50 a 70 procenty z původní ceny. Uživatel si jej přes aplikaci zakoupí, vyzvedne na místě a pochutná si na něm doma nebo přímo v podniku. Zatím se Nesnězenu podařilo zachránit přes 300 000 porcí jídla, které by jinak skončily v koši. Aplikaci si stáhlo na čtvrt milionu uživatelů a zaregistrovalo se přes 1 400 podniků. Využíváním aplikace Nesnězeno uživatelé nejen zachraňují kvalitní jídlo se slevou, ale zároveň přispívají ke zlepšení životního prostředí skrze prevenci emisí zbytečných skleníkových plynů.

Nábor nových restaurací, kaváren, pekáren, ale třeba i květinářství, proto neustále probíhá. Partner Nesnězena si za měsíc v průměru přijde na 25 000 Kč dodatečného příjmu. Finanční stránka však není jediný důvod, proč se k platformě připojit. Důležitými faktory jsou i zlepšení pozice v očích veřejnosti díky ekologickému přístupu a zviditelnění podniku pro uživatele, kteří si napoprvé koupí balíček Nesnězeno a díky pozitivní zkušenosti se příště vrátí za plnou cenu.

Dosavadní spolupráci hodnotí kladně naprostá většina partnerů, což dokládá i fakt, že 98 ze 100 připojených podniků zůstává na platformě dlouhodobě. Jedním ze spokojených partnerů je například pražská síť pekařství Náš Chléb Vaše pekárna. „Spolupráce s Nesnězeno už zachránila nejeden Staročeský chléb, který by jinak skončil v koši. Kromě dobrého pocitu se nám navíc vrací náklady na výrobu,” říká její obchodní manažer Martin Smutný.

Nesnězeno založili v roce 2018 Jakub Henni a Michaela Gregorová, tehdy jako studentský projekt pomáhající proti plýtvání jídlem v brněnských restauracích a kavárnách přes facebookovou stránku. Později v roce 2019 byla spuštěna mobilní aplikace, která má za cíl omezit plýtvání jídlem v restauracích, supermarketech, pekárnách a dalších obchodech s jídlem v celé ČR. V listopadu 2022 proběhla fůze mezi Nesnězeno a maďarským protějškem Munch. Společně zastřešují více než 2 500 partnerů a dosáhly téměř 1,5 milionů stažení aplikace napříč zeměmi.