Není nadsázka, že si český baseball – po své prezentaci na březnovém mistrovství světa – získal v Japonsku mnoho příznivců. Během jara se začali japonští fanoušci dokonce objevovat na zápasech české extraligy. A nyní vstupuje česko-japonský baseballový vztah do nové fáze.

Špičkový profesionální tým Chiba Lotte Marines se dohodl s Českou baseballovou asociací na dlouhodobé spolupráci. Společný projekt nese název „Marines – Czech Baseball Bridge“ a jejím hlavním sponzorem je společnost Panasonic Heating & Cooling Solutions. Ta v České republice od roku 2018 vyrábí tepelná čerpadla typu vzduch – voda a ve své plzeňské továrně plánuje produkovat do roku 2030 až milion jednotek ročně.

Český baseball se vrací do Japonska

Do Japonska míří na přelomu července a srpna delegace České baseballové asociace, která spolupráci formálně odstartuje. Hlavní náplní partnerství by měly být především hráčské kempy, tréninky a zápasy v Zemi vycházejícího slunce, které by se měly týkat českých reprezentačních hráčů seniorské i juniorské úrovně. „Navázání dlouhodobé spolupráce mezi japonským a českým baseballem je snem nás všech. Dostáváme skvělou příležitost učit se od té nejlepší baseballové země světa a díky tomu posouvat český baseball dopředu,“ těší Lukáše Ercoliho, který bude v Japonsku zastupovat Českou baseballovou asociaci.

Členem české baseballové delegace bude i trenér národního výběru Pavel Chadima. Ten se v úterý 1. srpna na Zozo Marine Stadium ujme slavnostního nadhozu před zápasem mezi Chiba Lotte Marines a Hokkaido Hippin-Ham Fighters. Navíc se setká se svým japonským reprezentačním protějškem Hideki Kurijamou.

S českými vyslanci se má rovněž potkat hvězdný japonský nadhazovač Roki Sasaki. Ten prokázal českému reprezentačnímu týmu respekt už během mistrovství světa. Poté, co svým nadhozem o rychlosti 162 kilometrů v hodině trefil pálkaře Escalu, přišel do českého hotelu a na usmířenou přinesl dvě tašky plné sladkostí.