Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat, včetně těch recesistických. Například Libocký pivovar rozjel po Dufkovi pátrací akci na Facebooku. Po nalezení chce odboráře vzít do sklepa na „exkurzi“.

„Nadzvedlo mě to ze židle. Pozvání platí, rád si s ním vyměním názory, ublížit samozřejmě nikomu nechci,“ řekl Pražskému deníku majitel pivovaru David Pátek. „Dufek říká, že nic nevyrábíme. Hospody jsou u nás společenský fenomén, díky kterému se může spousta lidí uživit,“ dodává Pátek.

V březnu do kuchyně nabral nového šéfkuchaře. „Mohli jsme ho ve zkušební době propustit, ale neudělali jsme to. Sehnat dobré lidi není snadné,“ popisuje hospodský a dodává, že zatím nikoho nevyhodil. „Naši zaměstnanci mají příjem i podle tržeb, někteří si teď chodí přivydělávat na stavbu,“ vysvětluje.

Dufek svá předchozí slova pro Pražský deník mírnil. „Já jsem neřekl, že 50 % restaurací nemá přidanou hodnotu, ale že jich přibližně 50 % zkrachuje,“ obhajoval se. Nabídnout nic navíc podle Dufka nemají jen ty, které nevaří. „V některých hospodách nakoupí flašky v supermarketu a pak to prodávají, to podporovat nebudu,“ řekl odborář.

Obědy, ale bez alkoholu

Ne všichni s ním ale tento názor sdílejí. „Jako by snad měly právo přežít jen ty podniky, které určí, že jsou pro něj dostatečně nóbl a fajn,“ je možné se dočíst na sociálních sítích. Někteří diskutující se na nich dokonce vtipně ptají, zda by nemohly zkrachovat odborové svazy. Je jich prý také zbytečně moc.

„Jestli chceme zlikvidovat nemoc, je to něco za něco. Je mi to líto, jejich hodnota je v době nemoci absolutně nulová,“ stojí si ale odborářský boss za svým. Restauracím jako smírčí krok navrhuje, aby mohly otevřít přes poledne. „Ale jen s podmínkou, když budou vydávat stravu od 11 do 13 hodin, případně do 13.30. A nenaléval by se alkohol, restauratéři by si to sami ohlídali,“ míní.

Výzvy k rezignaci

Podle hospodských je však otevírací doba na dvě hodiny denně nesmyslná. „Navýší se provozní náklady, v zimě se musí více topit. My jsme zaměřeni spíše na večerní posezení,“ vysvětluje Pátek s tím, že v okolí jeho pivovaru v Liboci nesídlí firmy, odkud by obědoví strávníci přicházeli. „Otevření do 20 hodin bylo pro nás na hraně, lidé přišli na pivo, ale už většinou nevečeřeli. Objednávky jsou nejvíce mezi 19. a 20. hodinou,“ říká majitel pivovaru.

Dufek, který předsedá Asociaci samostatných odborů ČR od jejího vzniku v 1995, čelí za své názory v posledních dnech výzvám k rezignaci. Vzdát se postu ale nehodlá. „Všichni píší, že mám rezignovat a že jsem darmožrout. Od té doby, co jsem ve funkci, jsem za ni nepobral ani korunu platu. Když mě situace přestane bavit, tak to přestanu dělat a o nic nepřijdu. To, že mi někdo hrozí fyzickou likvidací, víte, já mám pro strach uděláno,“ dodal.

Pro CNN Prima News Dufek mimo jiné uvedl i to, že je v Česku 40 tisíc hospod. Podle analýzy Bisnode jich bylo ke konci minulého roku u nás registrováno jen okolo 22 tisíc.