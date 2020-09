Nyní ho mohou spatřit s dalšími unikáty při prohlídce sklepů, které jsou 12 metrů pod zemí a mají rozlohu 3,5 kilometru čtverečních, návštěvníci společnosti Bohemia Sekt.

„Dozrával na jaře roku 1945 za zvuku kvílení sirén a dunění bombardérů. 6. května 1945 uvítal Starý Plzenec americké osvoboditele a druhý den si s nimi na jejich počest nepřipíjel ničím jiným než právě prvním v Plzenci dozrálým červeným sektem. Během oslav se prý vypilo 37 000 lahví,“ říká hlavní sklepmistr společnosti Josef Švéda.

Základy výroby sektu ve Starém Plzenci byly položeny v roce 1942. Tehdy si společnost Českomoravské vinné sklepy pronajala část zavřeného staroplzeneckého pivovaru. Prostory byly jedinečné rozlohou, ale i stálou nízkou teplotou. Po adaptaci v nich v roce 1943 už stálo prvních 17 sudů a o rok později sem bylo dovezeno třicet hektolitrů vína. Tím bylo započato zakvášení historicky prvního sektu.

Krátce nato spatřil světlo sekt Chateau Radyně, v současnosti nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice. Už 50. narozeniny. slaví Bohemia Sekt demi sec, jehož se ročně vyrobí více než sedm milionů lahví. A společnost proto připravuje řadu akcí. Vznikne originální knižní publikace popisující historii značky i významné milníky výroby sektů ve Starém Plzenci, v níž se čtenáři dozvědí například to, že spolu s Bohemia Sektem se ve Starém Plzenci zrodil i světový unikát v podobě prv-ní plastové zátky. Nebo to, že nebýt milovníka žen a sektu, francouzského odborníka Louise Girardota, který předával českým kolegům zkušenosti z výroby šampaňského vína, šumivá vína by se ve Starém Plzenci možná nikdy nevyráběla.„Vydáme také speciální zlatou designovou lahev nazvanou Bohemia Sekt 50 let. Bude jich pouze 200 tisíc lahví,“ říká marketingový ředitel společnosti Martin Fousek.

Společnost vznikla ze státního podniku České vinařské závody Praha.