Ondřej Kropík z Metrostavu by si rád zatrénoval s nejlepším gólmanem světa

Jeden z týmu Zaměstnanecké ligy Deníku tvoří i zaměstnanci společnosti Metrostav a.s., která působí na poli dopravních, podzemních a občanských staveb, ale věnuje se také projektům pro průmysl a ekologické stavby. Stavbyvedoucí pro středisko Plzeň Ondřej Kropík nám odpověděl ještě před zápasem na pár sportovních otázek.

Ondřej Kropík, stavbyvedoucí Metrostav a.s středisko IS Plzeň. | Foto: Archiv Metrostav a.s