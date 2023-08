Dlouholeté partnerství se skupinou Alstom tak dosáhlo významného milníku. Pohony a trakční motory Škoda budou pohánět kolejová a silniční vozidla po celém světě. Pro Škodovku se totiž jedná o vůbec první dodávku, která směřuje do Austrálie. Od příštího roku do listopadu 2028 bude do Melbourne dodáno 400 kusů trakčních motorů pro 100 tramvají. Dalších 720 motorů je součástí opce. Celková hodnota zakázky je přes 13 milionů EUR.