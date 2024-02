Zatímco v roce 2022 to bylo 128 792 kWh, loni to bylo už 273 564 kWh ekologické energie , tj. palivo pro 40 e-aut na cestu kolem světa. Vzrostl i počet stojanů, aktuálně ČEZ provozuje 39 veřejných dobíjecích stanic. Kromě krajské metropole Plzně jsou řidičům k dispozici také v Domažlicích, Klatovech, Plasích, Přešticích nebo u dálnice D5 u Kladrub, Šlovic a plzeňského OC Olympia. Návštěvníci Šumavy zase ocení možnost dobíjení v Kašperských Horách nebo Železné Rudě. V roce 2022 měli řidiči k dispozici 34 stojanů.

„Podporu a rozšiřování individuální i veřejné elektromobility v České republice vnímáme jako náš velký úkol. Česká republika má v podílu ultrarychlých a rychlých stanic v síti před Evropou náskok a rádi bychom jej i díky zkvalitňování naší sítě pomohli udržet. Zrychlili jsme proto instalace nových stanic a navyšujeme nejen jejich výkon ale i počty stojanů na nejfrekventovanějších místech. Letos očekáváme zrychlení růstu odebrané energie o víc než 30 procent, zejména díky očekávanému zrychlení růstu počtu elektromobilů na českých silnicích. Hlavním cílem je urychlení výstavby ultrarychlých stojanů, kterých zprovozníme více než osmdesát,“ říká místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

V celé republice loni ČEZ uvedl do provozu více než 140 nových dobíjecích stojanů, množství celkově odebrané bezemisní elektřiny vzrostlo o 24 %, o 20 % se navýšilo množství průměrně načerpané energie při jednom dobíjení. Vloni byl také navýšen celkový výkon sítě ČEZu na téměř 50 MW, a to hlavně díky urychlené výstavbě vysokorychlostních stanic, o výkonu až 360 kW, u kterých lidé během 10 minut doplní energii potřebnou na dalších 150 km jízdy. V kombinaci s rozšiřováním počtu stojanů to znamená zkracování doby, kterou řidiči tráví dobíjením nebo čekáním na něj.

Ztrátu času kvůli čekání na volný dobíjecí konektor účinně snižují i dobíjecí huby, místa o větším počtu stojanů, kde může řidič začít dobíjet většinou ihned po příjezdu. „V podstatě do každého nově spouštěného dobíjecího hubu se snažíme začlenit minimálně jeden ultrarychlý stojan, u kterého se řidič zdrží jen několik minut. Tyto stanice doplněné v jednotlivých lokalitách o standardní 50kW stojany jsou zárukou, že časy samotného dobíjení i čekání na něj se významně zkrátí,“ doplňuje ředitel elektromobility ČEZ Tomáš Dzurilla. Jak ještě dodal, vedle více než 1 800 dobíjecích bodů vlastní sítě nabízí ČEZ řidičům díky roamingu také zhruba stejný počet konektorů dalších provozovatelů dobíjecích stanic v České republice.