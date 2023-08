Pivovar spustil projekt proto, že si uvědomuje odpovědnost za to, jak navenek působí podniky, kam dodává pivo i svá reklamní označení. A to i přesto, že Prazdroj hospody nevlastní. Nová podoba venkovního označení hospod výrazně omezuje vizuální smog, snižuje množství nadbytečných a rušivých světelných efektů a snaží se citlivě sladit vzhled podniku s okolní zástavbou. Změny se totiž netýkají jen označení hospod, vývěsních štítů či světelných reklam. Často po dohodě s hospodskými dochází k úpravě celého zevnějšku včetně nové fasády.

„Vzhled podniků zásadně ovlivňuje jejich návštěvnost. Host raději půjde do restaurace, která nemá polepenou celou výlohu a nespočet reklamních prvků na fasádě. Máme potvrzeno, že jednoduché a čitelné označení a přehledná prezentace nabídky navigují lidi do podniku. To je zásadní výhoda i důvod, proč náš nový vizuální styl chtějí i majitelé podniků na malých městech,“ vysvětluje Olga-Anna Hurníková.

Prazdroji loni vzrostl export bezmála o třináct procent, dařilo se mu i doma

Hospody mimo centra velkých měst se vlastní prezentaci dříve tolik nevěnovaly, ale dnes se jejich přístup mění. Aby si provozovatelé udrželi zákazníky a třeba i nalákali nové, je potřeba mít hospodu nejen čistou, ale také vzhlednou a upravenou. Před letošní letní sezonou si nové označení včetně nové fasády pořídili například v hospůdce U Pechtů na předměstí Plzně. „Jsme těsně vedle turistické a cyklistické trasy. Nové značení od Prazdroje je viditelné a přitom vkusné, nijak neruší. Pomáhá tomu, že si nás všimne více lidí a zavítají k nám i ti, které dřívější fasáda nezaujala. Teď působí hospoda atraktivnějším dojmem, pohledová strana jednoznačně prokoukla,“ říká provozovatel Martin Pejchar.

Vedle upoutání pozornosti zákazníka s sebou změny přinášejí také energetické úspory, což je pro hospodské příjemný benefit. „Díky novému světelnému označení jsme teď dobře vidět, přitom nejde o nepříjemně zářící poutače. A navíc ušetříme, to je plus,“ doplňuje Iveta Fořtová, majitelka Restaurace Veselka ze Seče na Chrudimsku.

Celkem nové světelné označení hospod jejich provozovatelům od začátku roku 2021 uspořilo už téměř 580 MWh elektřiny, tedy asi tolik, kolik za rok spotřebuje 200 domácností. „Kromě toho snižujeme počty vývěsních poutačů a díky tomu jsme snížili spotřebu plastů o 72 tun,“ upozorňuje Olga-Anna Hurníková na enviromentální aspekt projektu.

Novinka v Prazdroji. Unikátní stroj na třídění lahví je jediný v republice

Střídmější reklamní označení Prazdroj instaluje u všech nových či rekonstruovaných hospod, nebo tam, kde nově začnou odebírat jeho piva. Hostinští si mohou vybrat z různých návrhů, které jim pivovar ve spolupráci s designéry a odborníky na veřejný prostor v daném místě nabídne. „Nemáme jeden vzor, který bezhlavě aplikujeme všude stejně. Ukazujeme hospodským, jak by mohl jejich podnik vypadat a oni si vybírají finální řešení. V návrzích vždy zohledňujeme charakter místa, velikost provozovny nebo technické možnosti umístění nápisů a poutačů na fasádách. Někde dojde po dohodě s majitelem ke kompletní úpravě vzhledu včetně fasády, někde instalujeme jen nové označení. Svou roli v konečném vzhledu hospody hraje také podoba celé budovy i její umístění v ulici,“ dodává Olga-Anna Hurníková .

- Projekt Fresh Outlet vznikl v roce 2020. Podílí se na něm Veronika Rút Fullerová, expertka na prezentaci firem a institucí ve veřejném prostoru. Na toto téma vytvořila svou diplomovou práci s názvem Grafický design ve veřejném prostoru na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a spolupracuje s mnoha městy a městskými částmi. Vytvořila také první český komplexní Manuál dobré praxe reklam a označování provozoven pro městskou část Brno-střed, za který obdržela prestižní ocenění Czech Grand Design 2018.

- Na novém směru kromě Veroniky Rút Fullerové spolupracuje také oceňovaný brand designér Lumír Kajnar. Autorkou nového písma pro označení názvu hospod je slovenská designérka Sláva Jevčinová. Navržené je tak, aby bylo snadno zapamatovatelné a stalo se jasným označením podniků, které nabízí některé z piv Plzeňského Prazdroje.

- Do budoucna se chce Prazdroj zaměřit i na vnitřní prostory hospod, kam dodává své propagační materiály, plakáty, tabule nebo stojánky na stoly. I ty by měly projít důkladnou revizí, aby vylepšily prostředí s jasným cílem – vytvořit příjemné místo pro hosty a redukovat přebujelou reklamu v prostoru.