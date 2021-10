Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.Zdroj: Archiv L. KastneraHosté, kteří se dokladem neprokážou, nebudou obslouženi. „Za správnost či pravost dokladu o bezinfekčnosti restauratéři zodpovědní nebudou, za to nese odpovědnost samozřejmě zákazník,“ říká Luboš Kastner, garant gastro oboru v rámci Asociace malých a středních podniků a živnostníků a spolumajitel sítě restaurací Hospodska, která v Plzni provozuje Potrefenou Husu, Plzeňku, Lékárnu, Sokolovnu Bolevec a Kozlovnu.

Co říkáte na nové vládní nařízení?

Je pořád lepší, když zůstanou gastro služby otevřené a když bude náš personál kontrolovat u hostů očkování nebo negativní testy na covid, než kdyby se do restaurací chodit nemohlo. Jen doufáme, že nás nové opatření moc provozně neomezí.

Je to tak, že za pravost dokladu zodpovídá vždy pouze host, nikoliv personál?

Ano. Zodpovědnost za doklad je čistě na zákazníkovi. Personál nemá nárok, možnost nebo právo zkoumat pravost či korektnost příslušného dokumentu a nemůže za správnost dokladu ručit. To je zodpovědností pouze a jenom daného hosta. Pokud se nás zákazník rozhodne nějak obelstít, nemůže za to být podnikatel nijak trestán. Pravost dokladu kontrolují pracovníci hygieny.

Co se stane v případě, kdy se host odmítne dokladem prokázat?

Každému, kdo nemá platné očkování nebo negativní test na covid, nesmí majitel umožnit vstup do podniku nebo mu poskytnout službu, tedy obsloužit ho. Personál hosta zkontroluje u vstupu nebo stolu. Pokud host doklad o bezinfekčnosti nemá nebo nám ho odmítne ukázat, nebude obsloužen. Není to tedy o tom, že bychom někoho mermomocí nepouštěli dovnitř. Osobně věřím, že budou zákazníci rozumní, že nás podrží a že nebude docházet k žádným konfliktním situacím.

Nemůže tedy dojít k tomu, že byste zákazníka z podniku vyhodili?

Určitě ne. Covid z nás neudělal policisty, ani jiný kontrolní orgán. My se naopak k hostovi chceme chovat vřele a pohostinně. Hosta budeme o doklad žádat ve vší slušnosti a věřím, že ve většině případů se zákazníci situaci přizpůsobí a že to bude bez problémů.

Sníží se podle vás návštěvnost restaurací kvůli tomuto opatření? Budou lidé víc pít doma?

Už na jaře jsme na toto téma prováděli několik výzkumů. Šest z deseti hostů vnímá jakékoliv opatření v restauraci jako překážku v návštěvě podniku. Takže šest z deseti zákazníků půjde při jakémkoliv omezení raději konzumovat alkohol k sousedovi do garáže. Pokles tedy plošně samozřejmě očekávat lze a může to být problém. Společnost navíc není celá naočkovaná, což návštěvnosti hospod nepřidá. Jistá finanční bariéra je i to, že vláda neschválila proplácení testů.

Měla by vláda tuto skutečnost restauratérům nějak kompenzovat?

Vláda by měla v první řadě schválit proplácení testů na koronavirus, které nově nebudou hrazeny ze zdravotního pojištění. Již od 1. listopadu si za ně všichni, kteří nemají očkování, budou muset platit sami. A lidé nebudou chtít platit za testy, aby mohli chodit do hospod, takže restauratérům to způsobí škody. V momentě, kdy tedy vláda omezuje jeden obor a zároveň zastavuje proplácení testů, to náš obor omezuje dvakrát. A za druhé, když vláda schvaluje kurzarbeit pro automobilový průmysl, ve kterém pracuje 25 tisíc lidí, měla by zvážit, jak pomoci oboru, kde pracuje přes 100 tisíc lidí.