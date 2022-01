Podle jejích slov měla už v prvopočátku jasnou vizi – tedy vyrábět kvalitní dorty a zákusky, pouze z kvalitních surovin, nepoužívat žádné náhražky. „Proto u nás třeba nenajdete žádnou potahovou hmotu, neboť používáme pouze pravý marcipán. Nejdříve jsem začala s výrobou dortů. Postupně se přidaly zákusky. Kromě našich zákusků vyrábíme i ty klasické, u těch ale s oblibou říkám, že jen v „sebeobraně“, protože se dají koupit všude,“ představuje svůj smysl pro humor cukrářka.

Samozřejmě, každý začátek je těžký a točí se hodně kolem času a peněz. Přesto podnikatelce v Cake Pointu všechno, tedy nadšení i výrobna, vydrželo. „A i když stále dbáme na výrobu jen z kvalitních surovin, snažíme se ceny držet na nejnižší možné hranici, abychom naše výrobky mohli nabídnout každému. Po dvou letech dřiny ve výrobně se uvolnil prostor v mém bydlišti a snad pomohl trošku osud, vedení města chtělo prostor pronajmout na vybudování cukrárny v Nové Roli. A to byla výzva! Prostor jsme připravili v průběhu dvou měsíců a už jsme otvírali. No a letos už máme za sebou třetí sezonu. V cukrárně nabízíme pouze naše výrobky. Samozřejmě že třeba zmrzlinu musíme kupovat. Ale i tu jsme dlouho vybírali, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout hlavně kvalitu,“ říká Jana Bystřická.

Kromě této prodejny navíc dodávají i do několika kaváren v Karlových Varech, a i když je to prý někdy „fičák“ a bez tolerance a pomoci rodiny by to nešlo, stojí ta dřina za úsměvy a štěstí v očích dětí a milé a děkovné zprávy u vracejících zákazníků.

„S některými opravdu stárnu a jsem součástí jejich rodin. Začali svatebním dortem a dnes jim například vyrábím dort pro děti k pátým narozeninám. Vždycky moc ráda přijmu každou výzvu, která mě posune kupředu. To znamená, že se ráda zdokonaluji ve své práci. V současné době tedy nabízíme různé typy dortů, ať už to jsou dorty dětské, svatební, firemní, ke křtinám, potažené marcipánem, krémové, ale třeba i slané, ve zdravější úpravě LOW CARB, nebo dorty, které si děti samy nakreslí a já jim malůvku převedu do reálu,“ vyjmenovává cukrářka.

Největší zadostiučinění a odměna za její práci pro ni byla loňská výhra v Regionální potravině, kde bodovala s pařížským dortem. „Co se týče Paříže, ještě jako malá holka si pamatuji, když nám ji babička dělávala. Jelikož mě pečení opravdu strašně bavilo, nejprve jsem babičce koukala pod ruce a nakonec mi prozradila recept, který se dědí v rodině z generace na generaci. A tak nyní já pokračuji v tradici. Vzpomínám si, jak jsem dort dopoledne předávala do soutěže. Ještě dlouho uslyším tu větu přebírajícího: Když vyhrajete, určitě Vám zavoláme. I když jsem tomu vůbec nevěřila, stalo se a odpoledne skutečně volali. I slzička dojetí ukápla,“ dojímá se úspěšná žena.

Připomněla také, že se vždy snaží dodržovat původní receptury, jako je již zmíněná Paříž nebo například věnečky se žloutkovým krémem. Všemi těmito dobrotami se snaží dělat lidem sladký život. „Jsme jenom malá rodinná firma, a i když se snažíme všem zákazníkům vyjít vstříc, stane se, že musíme zakázky z kapacitních důvodů odmítnout, a to mě vždycky strašně mrzí. Ale kdo ví? Třeba jednou…,“ naznačuje možný budoucí růst firmy Cake Point její majitelka Jana Bystřická.