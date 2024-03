„Pokud přijdou velké mrazy, smysluplná ochrana neexistuje. Jsem schopný ochránit stromy těsně před květem, když je minus jeden stupeň. Pro nás je nejdostupnější možností pálit v sadu slámu a prostor zadýmovat. Dalším řešením je postřik ledovou vodou. Stromy obalené ledem vypadají strašidelně, ale ta vrstva ochrání květy před zmrznutím. To bychom ale museli mít sad vedle Labe. Je k tomu potřeba spousta vody, techniky a lidí, a to si nemůžeme dovolit. Také protimrazové svíce, které dokáží zvýšit teplotu v sadech, by nás vyšly na statisíce. To je řešení na jednu noc, ale co dál? Svíce můžou používat pěstitelé meruněk a třešní, kteří pak prodávají kilo za minimálně 70 korun. My nabízíme jablka mnohem levněji, protože zápolíme s dovozy z Polska,“ vysvětluje sadař. V sezoně prodává jablka v prodejně přímo v sadech za ceny od 10 korun. V současné době platí zákazníci za kilogram od 18 do 30 korun.

Jaro letos přišlo dřív. V plzeňské zoo už kvetou sakury i slivoně

Oproti sadům na Rokycansku mají ovocné stromy v Nebílovech na jihu Plzeňska zpoždění. „U nás ještě nic nekvete, zatím strach nemám. Ale na případné mrazy jsme samozřejmě připraveni,“ sděluje vedoucí Sadů Nebílovy Jana Zikmundová s tím, že jednou z možností jak ochránit kvetoucí stromy, jsou zamlžovače na bází glycerinu. „Máme také vrtuli, která dokáže rozvířit teplý vzduch. V případě potřeby rozmísťujeme kolem stromů koše s peletkami, a ty zapalujeme,“ dodává.

V nebílovských sadech o rozloze 45 hektarů by měly jako první nasadit na květ třešně a teprve potom budou následovat jabloně, švestky a hrušky. „Všechno záleží na vývoji počasí. Vzpomínám si, že nejhorší pro nás byl rok 2011. V květnu přišli ledoví muži a tehdy kompletně vymrzl celá sad. Já ale doufám, že letos se nic podobného nestane,“ uzavírá Jana Zikmundová.