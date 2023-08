Až daleká Indonésie se stala zdrojem pracovních sil pro plzeňský závod Škoda Group. Tempo jeho výroby díky novým zakázkám roste a v regionu je kritický nedostatek pracovníků, především na výrobních pozicích.

Mladé Indonésany čeká několikatýdenní školení. Jde především o pozice svářečů | Video: Deník/Pavel Bouda

Škodě se podařilo zrealizovat unikátní projekt, díky němuž by v následujících dvou letech mělo najít uplatnění až 300 indonéských studentů. A proč právě Indonésie?

„Měli jsme v hledáčku i jiné země, například Indii nebo Filipíny, ale tam by domluvy byly složitější a vyřizování formalit by trvalo mnohem déle. Indonésie je jedna z nejlidnatějších zemí světa a mají tam opačné starosti než u nás. Počet mladých lidí roste a těžko tam hledají uplatnění na trhu práce. A především tam mají ještě z minulosti kvalitní vzdělávací systém vycházející z holandských základů,“ vysvětluje Vlastimil Václavík, projektový manažer lidských zdrojů ze Škody Group.

Přípravy projektu si podle něj i tak vyžádaly téměř rok práce, kdy si zástupci Škody museli na místě ověřit kvalitu škol a kandidátů a otevřít diskuzi s ministerstvem školství o možné spolupráci. Do výběrového řízení se přihlásilo téměř 900 studentů z deseti polytechnických škol v Indonésii. Z vybraných 300 studentů a studentek ve věku 21 až 29 let už do Plzně dorazilo prvních dvacet a čeká je několikatýdenní školení, při kterých si osvojí zdejší pracovní postupy. Jde především o pozice svářečů, zámečníků a elektrotechniků.

Projekt je unikátní nejen vysokým počtem zaměstnanců ze země mimo Evropskou unii, ale i svou koncepcí. „Naši noví zaměstnanci současně zůstávají studenty polytechnických škol v Indonésii. K nám přijíždějí na dvouletou placenou pracovní stáž, která je v Indonésii zakončena certifikátem o absolvované stáži. To jim později umožní získat lepší uplatnění na tamějším trhu práce,“ říká Šárka Moučková, Vice President pro lidské zdroje ve Škoda Group a připomíná, že zaměstnanci z Indonésie budou mít srovnatelné podmínky s českými zaměstnanci. Společnost má aktuálně vypsány stovky pracovních pozic, především v Plzni a Ostravě.

Ze začátku bude mladým Indonésanům pomáhat tým překladatelů a koordinátorů, kteří jim pomohou i s vysvětlováním společenských rozdílů a s trávením volného času. Pro snadnější začlenění také všichni absolvují úvodní kurz ve výcvikovém centru, aby hned poté mohli nastoupit do výroby. Primárním komunikačním jazykem bude angličtina.

Škoda Group vyrábí kolejová vozidla a komponenty včetně nízkopodlažních tramvají, elektrických lokomotiv, příměstských vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů, trolejbusů a řídících a pohonných systémů. Škoda Group je součástí skupiny PPF a v roce 2022 dosáhla tržeb 763,7 milionu eur.