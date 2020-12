Jen několik dnů otevřené hospody a restaurace musí v pátek, kdy se Česko vrátí do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES, znovu zavřít.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Hospodští už jsou zoufalí. „Uzavřeno má být do konce prosince, což je za dva týdny. Apeloval jsem na vládu, aby stanovila výhled nejen na dalších 14 dní, ale nejméně do jara. Vláda přece musí jasně říci, jak to s námi bude v lednu a v únoru. Kompenzace od státu nám pokryjí maximálně fixní náklady. Neznamená to, že přestaneme generovat ztráty,“ míní Luboš Kastner, spolumajitel sítě restaurací Hospodska, která v Plzni provozuje například Lékárnu, Plzeňku nebo Kozlovnu. Výdejní okénka budou moci mít restaurace a hospody otevřená. „Okénka budou opět v provozu v těch restauracích, které je měly otevřená během druhé vlny koronaviru. Tedy v Plzeňce v centru města, Sokolovně Bolevec a Kozlovně na Doubravce. Co se týče Potrefené Husy a Lékárny, tam se uvidí dle aktuální situace. Dá se totiž předpokládat, že většina Plzeňanů zmizí na chaty a chalupy a okénka nepofrčí,“ uvádí dále Kastner.