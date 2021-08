Inspektoři zatím registrují kolem deseti hříšníků. Jde o porušení drobnějšího charakteru.

55. ročník filmového festivalu v Karlových Varech. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

55. ročník Mezinárodního filmového festivalu se pomalu blíží do finále. Právě toto období je také ve znamení častějších kontrol České obchodní inspekce (ČOI) v restauračních zařízeních. Jak konstatuje ředitel plzeňské pobočky Václav Řezáč, inspektoři zatím nezaregistrovali závažnější porušení ze strany hospodských vůči zákazníkům. Provozovatelé karlovarských restaurací si zároveň posteskli, že festival kvůli covidu už není to, co býval.