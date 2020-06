„Nevěděli jsme, jak dlouho budeme muset mít zavřeno, takže uzavření posilovny jsme využili hlavně k opravě strojů a k vyčištění prostor celého fitness centra. První týden od otevření byl hodně pozvolný, lidé ještě nevěděli, do čeho jdou, volali a ujišťovali se, zda opravdu otevřeme,“ popsala Jitka Vágnerová, vedoucí plzeňského fitness studia KWK FIT.

Během prvních dnů od otevření se fitness studio dostalo na 30 procent návštěvnosti oproti minulému roku. „Tím, že byly z počátku zavřené šatny a sprchy, tak lidé, co pracují, nechodili cvičit vůbec, protože neměli možnost se převléknout a hlavně se osprchovat. Až od 25. května jsme znovu v plném provozu a klienti se k nám začínají opět vracet,“ vysvětlila dále Vágnerová, podle které si hodně lidí během karantény oblíbilo cvičení venku na čerstvém vzduchu.

„Plno lidí začalo cvičit venku v přírodě. Mnoho klientů má také obavu z případné nákazy koronavirem, takže si troufám říci, že s návštěvností jsme nyní tak na 70 procentech oproti minulému roku,“ zhodnotila dále vedoucí fitness centra.

Uzavření posiloven má bohužel výrazné negativní ekonomické dopady. Finanční ztráty jsou podle Vágnerové v řádech statisíců korun. Jejich konkrétní vyčíslení však nastane až po čase. Určitou dávku pomoci by mohl podnikatelům uštědřit stát, který hodlá podpořit firmy při placení nájmů. „Pokud by byl tento návrh schválen, tak by nám to určitě ulehčilo situaci. Zatím nemáme informace, jakým způsobem by nám stát vykompenzoval případné ztráty z hlediska placení nájmu,“ uvedla Vágnerová.

Pozitivní zprávou pro doubravecké fitness centrum je zvyšující se počet nově registrovaných klientů.

„Naštěstí se nám začali registrovat noví zákazníci, což může být dáno tím, že během koronavirové krize se lidé moc nehýbali a nyní chtějí začít něco dělat. Přihlašovat se začali už v posledním dubnovém týdnu,“ uzavřela Vágnerová.