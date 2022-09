Největší radost mi neudělal jedinec, ale tým FC Viktora Plzeň svým postupem do Ligy Mistrů. Je to odměna pro všechny fanoušky a celý region.

2. Jaký je můj sportovní cíl?

Sportovní cíle už nemám, asi jen zůstat zdravý a hrát alespoň na nějaké úrovni co nejdéle to půjde.

3. Na co se jen málokdy zapomenu dívat v televizi?

Televizi moc nesleduju, není na to čas. Mám doma 2 malé děti které mají kroužky, práci, svůj fotbal, takže těch aktivit je opravdu hodně a televize běží spíš jen v pozadí jako kulisa.

Logo Zaměstnanecká liga 2022Zdroj: archiv Deník

4. Co je pro Vás vítězství?

Vítězství je pro mě moje rodina, manželka, 2 krásné děti. To je největší vítězství.

5. Máte nějaký svůj osobní sportovní rekord? V jakém sportu a co?

Jelikož fotbal je kolektivní sport, takže vždycky se vítězí a prohrává jako tým. Osobně na nějaké rekordy nehraji, navíc v pozici gólmana to jde těžko.

6. Turnaj se potkává s Ligou mistrů, Plzeň hraje na Barceloně. Plánujete společně sledovat tenhle zápas, jak Viktorce věříte?

Určitě ne, každý máme rodiny, svoje povinnosti, jsme z různých koutů Plzeňského kraje, takže by to bylo celkem složitý. Věřím, že Plzeň bude hrát to svoje, ale nějaký překvapivý výsledek neočekávám, jsem přece jen realista.