V Pivovaru Hubertus Kácov už teď vědí, že budou pivo vylévat. „To určitě budeme. Kolik a kdy závisí na tom, jak dlouho budou stávající opatření trvat,“ předeslal obchodní ředitel pivovaru Milan Kaňka. Podle něj je situace výrazně horší než na jaře. „U lidí chybí ten optimismus z léta. Je ale ještě pěkné počasí a lidé by o pivo do kelímku z okénka zájem měli, natočit jim ho ale nesmíme. To je velká škoda a rozdíl oproti jaru,“ dodal Kaňka.

Podobně to vidí i spolumajitel Přátelského pivovaru Malešov Ondřej Slačálek. Podle něj v tom hrají roli tři faktory: přísnější regulace alkoholu na veřejnosti, kdy si lidé nesmí dát pivo ani do kelímku a projít se s ním venku. Dále klesající solidarita lidí a jejich únava i finanční vyčerpání spojené s pokračujícími restrikcemi. A za třetí pak počasí. „Neláká příliš k výletům ven, jako tomu bylo na jaře,“ řekl.

I v Malešově tak museli výrobu piva omezit. „Vaříme jen omezeně a to z toho důvodu, že máme plné tanky a pivo ubývá výrazně pomaleji. Nemáme kam pivo skladovat, i kdybychom třeba vařit chtěli. Propad ve vaření je zhruba 80 procent, v prodejích tak 60 procent,“ doplnil Slačálek k ekonomické situaci.

Čeká se další zhoršení

Přežít nejistou dobu se snaží také v Měšťanském pivovaru Kutná Hora. Zatímco prodej sudového piva je téměř utlumen, zájem o plechovky a lahvové pivo prý roste. Stejně jako na jaře pivovar nabízí rozvoz piva do Kutné Hory, Kolína, Čáslavi a blízkého okolí. I tak je pivovar se zlatavým mokem zhruba o 400 hektolitrů níže, než byl loni ve stejném období.

Už tak náročná situace se ale může ještě zhoršit. Slačálek poukázal na ztrátu předvánočních akcí. „ Problém je, že předvánoční čas je období, kdy normálně obchody stále jedou, lidé chodí do hospod, probíhají firemní akce a vánoční trhy. Je to vždy čas, kdy se finančně předzásobujeme na slabé období ledna a února. Tohle teď bude velmi chybět a tak očekáváme ještě zhoršení situace,“ dodal.

Stát by podle něj mohl pomoci, pokud by na dobu nuceného uzavření zrušil odvody a daně – DPH, spotřební daň a odvody na zaměstnance. Nebo kdyby alespoň splnil to, co slíbil při vyhlášení nouzového stavu ohledně proplácení mezd. „Zatím se nic nestalo, tak uvidíme, jak to dopadne,“ doplnil Slačálek.

Flintu do žita naházejí ani v Zámeckém pivovaru Zbraslavice, ač jsou teď v prodeji na březnových číslech. „Jsme v provozu, máme navařeno. Žádné pivo jsme nevylívali a ani vylívat nebudeme. Restaurace jsou zavřené, tak dodáváme především lahvové pivo maloodběratelům. Situace je na úrovni března, je to hodně slabé. Ale my vydržíme,“ uvedl Jan Máca ze zbraslavického pivovaru.