Pro obě společnosti to přitom nebude první vzájemná spolupráce a pro Škodovku to je další projekt v Kazachstánu. „Po úspěšné instalaci dvou 135 MW turbín v Bolu Göynük je nám ctí znovu spolupracovat s AKSA Energy. Třetí projekt v Kazachstánu je důkazem našeho rostoucího podílu na zdejším trhu. Projekt Kyzylorda naváže na projekt Karabatan 2 x 56 MW a projekt Turkistán 2 x 175 MW. Naše obchodní oddělení odvádí skvělou práci a my jsme rádi, že můžeme pomáhat zákazníkům v dosažení jejich cílů,“ uvedl Jindřich Závodný, projektový manažer z Doosan Škoda Power.