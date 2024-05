Výroba vyhlášené zmrzliny začala v Dobřanech na Plzeňsku před 25 lety. Lenka Žďánská si na mateřské dovolené otevřela stánek poblíž nádraží. Od té doby nabídla rodinná firma Dobřanská zmrzlina svým zákazníkům přes 200 příchutí, různé druhy nanuků a další pochoutky.

Chutě zákazníků se každým rokem mění. Zatímco v minulých letech vládly příchutě Nutella, okurka nebo bílá čokoláda, letos lidem nejvíce chutnají zmrzliny z exotického ovoce. | Foto: Deník/Veronika Krátká

Ve stánku u nádraží nejdříve Lenka Žďánská točila zmrzlinu vyrobenou z práškové směsi. Tu postupně nahradily výhradně přírodní suroviny jako je smetana, vanilka, čokoláda, ořechy, ovoce a další ingredience. „S manželem jsme tehdy byli v Brně na kurzu, kde vyučoval zmrzlinář z Itálie. Zmrzlina, kterou vyráběl, byla úplně jiná, než tady bylo zvykem. Nám se to moc líbilo a řekli jsme si, že to zkusíme. I když cena byla samozřejmě vyšší než u té práškové, většina našich zákazníků dávala přednost zmrzlinám z ovoce a smetany a my jsme postupně začali vyrábět pouze z přírodních kvalitních surovin,“ vzpomíná Lenka Žďánská.

V rodinné firmě pracuje také dcera Lucie Stříhavková. Chutě zákazníků se podle ní každou sezonu mění: „Mezi točenými zmrzlinami letos vládnou sorbetové vyrobené z vody, cukru a exotického ovoce jako je maracuja a mango. Hodně oblíbený je teď také rakytník. V předchozích sezonách byly velkým hitem příchutě okurka, Nutella, bílá čokoláda a slaný karamel. Mezi kopečkovými zmrzlinami vedou ty vyrobené z několika složek třeba perník s rybízovou marmeládou. Jsou to druhy, které nejde vyrábět ve formě točené zmrzliny, protože je třeba, aby jednotlivé složky, jako jsou například kousky čokolády, marmeláda nebo karamel, zůstaly zachovány i pro oko.“

Domácí výroba zmrzliny nestačí, Češi ji musejí dovážet. V chutích vede klasika

Stále větší oblibě se ale v posledních letech těší veganské zmrzliny. „Přibývá lidí, kteří mají alergii na mléko nebo ho z nějakého jiného důvodu nechtějí konzumovat. Pro ně vyrábíme tradiční zmrzliny ve veganské verzi z rostlinného mléka,“ dodává Lenka Žďánská.

Dobřanská zmrzlina reaguje i na aktuální události. Majitelka se nechala inspirovat například vítězstvím českého národního týmu na mistrovství světa v hokeji: „Protože k oslavám patří jahody a šampaňské, připravili jsme točenou jahodu v kombinaci se zmrzlinou s příchutí Bohemia Sektu na oslavu zlaté medaile.“

V nabídce rodinné firmy se stále objevují nové a nové příchutě. „Určitě zařadíme zmrzlinu s příchutí calamansi, což je málo známý druh citrusů. Jsou trošku nahořklé podobně jako grep, ale sladké jako pomeranč,“ připomíná Lucie Stříhavková.

Další novinky představí Dobřanská zmrzlina v červnu na pražském zmrzlinovém festivalu Prague Cream Festival. „Každoročně na tuto akci chystáme nějaké méně tradiční příchutě. Zatím máme připravený seznam, příchutě otestujeme a pak vybereme ty nejlepší,“ říká Lenka Žďánská a prozrazuje, že je příznivcem oříškových zmrzlin, které ji nejvíce chutnají v kombinaci s kyselými ovocnými příchutěmi. Lucie Stříhavková dává momentálně přednost zmrzlině s kořením tonka fazole: „Je to poměrně nové koření, které se využívá podobně jako muškátový oříšek, ale chutí připomíná hořké mandle. Dezerty a zmrzlinu vždy pozvedne na vyšší úroveň.“

Vanilková, jahodová nebo mango. Zmrzlinový stánek patří ke koloritu Doubravky

Na Dobřanskou zmrzlinu jezdi lidé od jara do podzimu do sezonního stánku u dobřanského fotbalového hřiště. V nejisté době koronavirové pandemie otevřela rodinná firma také kavárnu na náměstí, kde si lidé můžou zmrzlinu vychutnat po celý rok.