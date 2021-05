Rozhodné období, tedy doba, za kterou mohou podnikatelé dostat dotaci z plošného programu COVID 2021, se prodloužilo. Nově je toto období od 11. ledna do 9. května 2021, celkem tedy 119 dnů. Za každý z nich mohou firmy postižené koronavirovou pandemií dostat podporu 500 Kč za zaměstnance a den.

Živnostník, řemeslník - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„K podaným žádostem Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podporu za nové období připočítá automaticky. Žádosti lze podávat do 2. června 2021. Pokračovat, a to do konce letošního května, bude také program COVID – Nepokryté náklady, který je alternativou ke COVID 2021,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.