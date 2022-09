Erling Haaland mě v poslední době hodně překvapuje, ale nejvíce mě potěšil titul Jirky Procházky v UFC. Je skvělé, že máme bojovníka na takové úrovni.

2. Jaký je můj sportovní cíl?

Sportovní cíle už asi žádné nemám, momentálně se soustředím na ty pracovní a osobní.

3. Na co se jen málokdy zapomenu dívat v televizi?

Momentálně si nenechám ujít žádný díl seriálu Rod draka, ale že bych kvůli tomu pospíchal domů, se říct nedá. Raději trávím čas na tréninku nebo někde s přáteli.

Logo Zaměstnanecká liga 2022Zdroj: archiv Deník

4. Co je pro Vás vítězství?

Když mám kolem sebe šťastné a zdravé přátele a rodinu, pak si přijdu jako vítěz.

5. Máte nějaký svůj osobní sportovní rekord? V jakém sportu a co?

Jako mladší jsem vyhrál pár trofejí jako nejlepší gólman ve fotbale a nějaká sem tam ještě přistane ve skříni i teď, ale žádnou nejdůležitější nemám.

6. Turnaj se potkává s Ligou mistrů, Plzeň hraje na Barceloně. Plánujete společně sledovat tenhle zápas, jak Viktorce věříte?

Jsem fanouškem Slavie, ale tady to jde stranou a každému českému týmu přeji v Evropských pohárech hodně úspěchů. Takže přeji Viktorce krásné zápasy a aspoň nějaké ty body. Ačkoliv mají za mě nejtěžší skupinu, mají na to nějaký ten bod urvat a třeba pomýšlet na třetí flek ve skupině. Kdyby ne, zkušenost to bude též obrovská. Jinak co se týče sledování, tak už jsme tu se šéfem a kolegy mluvili o tom, že by jsme se sešli v kanceláři a koukli společně na zápas na plátně.