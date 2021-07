Společnost Applycon založili 4. července 2005, tedy v den, kdy se ve Spojených státech amerických slaví Den nezávislosti.

„Možná to je trochu symbolické, protože to byly právě Spojené státy, kam vedla moje první cesta na jaře roku 2005, kde jsem začal více přemýšlet o své podnikatelské „nezávislost“. Takže ten začátek Applyconu byl určitě o hledání nového směru podnikání, zapojení se do aktivního vývoje a výroby nových technologií určených pro integraci do oděvů a textilií obecně. V tom zaměření jsme byli jiní než většina firem kolem nás, a začínali jsme se rychle odlišovat,“ vzpomíná na začátky podnikání Milan Baxa, jednatel společnosti Applycon.

Právě návrhy a výroba technologií určených pro integraci do nejrůznějších typů oděvů a textilií se postupně staly významným oborem, kterému se jak v oblasti vývoje, tak výroby firma Applycon věnuje trvale. V současné době má tato společnost kolem padesátky zaměstnanců.

„Možná bych se vrátil trochu do historie, někdy v roce 2014 jsme se potkali se skvělými lidmi ze Západočeské univerzity. A právě to byl asi ten hlavní impuls k tomu, že jsme se začali aktivně zabývat vývojem technologií určených primárně do pracovních oděvů pro hasiče a pro záchranáře,“ říká Milan Baxa.

Výsledkem této týmové spolupráce, při zapojení dalších českých firem, bylo poměrně úspěšné tažení Evropou a úspěch v tendru pro novou generaci hasičských oděvů na konci roku 2016. Například firma Holík International ze Zlína uvedla na trh chytrou rukavici, vybavenou inteligentním měřením nebezpečných teplot, společnost GoodPro z Přeštic připravuje na trh uvedení chytrého hasičského obleku chránícího svého nositele a monitorujícího okolí. U obou těchto výrobků najdete stopu Applyconu.

Moderní elektronické výrobky

„Jsme technologickou firmou, která vyvíjí a vytváří design moderních elektronických výrobků, respektive technologií, pak tyto prvky vyrábí, a dále jsou určeny pro integraci do oděvů pro nejrůznější značky nebo oděvní závody. To znamená, že jsme ti, kteří zůstávají často skryti pod „kabátem“ toho finálního výrobku,“ vysvětluje Baxa.

Do portfolia Applyconu patří systémy vyhřívání pro bundy, vesty, ponožky, rukavice a podobně, dále světelné výstražné systémy, pracující s LED prvky nebo světlovodnými vlákny. Jedním z dalších jejich výjimečných produktů, kde už nejsou „skryti“ za jinou značkou, jsou návrhy textilních vyhřívaných sedáků určených do kostelů.

„V těchto případech dodáváme finální výrobek včetně systému regulace na míru každému potenciálnímu zákazníkovi. S nesmírnou radostí a pokorou jsme přijali zakázku pro nedávnou rekonstrukci v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni, a sice realizaci vyhřívání lavic v katedrále,“ říká hrdě podnikatel.

V současné době firma intenzivně pracuje na dokončení vývoje speciální ortézy na elektroterapii, dále na relaxační dece pro pacienty trpící různými depresemi či jinými typy onemocnění. A dokončuje také zkoušky pro několik zákazníků, nasazující moderní světelné prvky do ochranných profesních oděvů.

„A samozřejmě nesmím zapomenout na hasiče a jejich ochranné oděvy. Naším cílem je nyní potvrdit a posílit svoji pozici významného hráče v oblasti nositelné elektroniky a inteligentních textilií v Evropě tak, aby se tyto technologie dostaly k co největšímu počtu koncových uživatelů, kterým mohou zpříjemnit a někdy třeba i zachránit život. To mi dává trvalou naději a energii do dalších výzev, které nás v ne úplně jednoduché době postcovidové čekají,“ uzavírá Milan Baxa.