Společnost Blizzard si po posledních skandálech završených jejich odkupem americkým gigantem Microsoft skutečně potřebuje napravit reputaci a nalákat nové hráče. To ovšem trochu kazí fakt, že přestože Blizzard přichází s mnoha novými projekty, nechce se zavazovat jejich přesným datumem vydání. Stejně tomu tak je u nových datadisků World of Warcraft. U Dragonflightu si momentálně můžete zažádat o zkušební betaverzi, každopádně kdy kompletní rozšíření zhlédne světlo světa zatím není zcela jasné. Wrath of the Lich King by měl vyjít tento rok, ale ani u něj se nám přesnějších informací o vydání nedostává.