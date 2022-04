„Prvních pětadvacet minut zápasu jsme hráli v tempu a v dobré kvalitě. Bohužel ke konci prvního poločasu a ve druhé půli jsme přestali proměňovat gólové situace, které jsme si vypracovali. Což byl nejzásadnější moment zápasu,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Zubří nasměrovaly za výhrou pětiminutovka na začátku druhé půle, kdy za stavu 18:18 mělo sérii čtyř gólů, a následně sedm branek za sebou za stavu 19:22. „Zubří nám odskočilo a už jsme se nedokázali vrátit do zápasu. Ve druhé půli jsme ubrali na agresivitě v obraně i v útoku. Sice jsme dostali sedm gólů za sebou, ale v té době jsme neproměnili spoustu ran, ač jsme se dostávali do šancí,“ uvedl Štochl.

Talent uštědřil Zubří první porážku v play-off

Hostům nepomohly ani dva oddechové časy. „Zkoušeli jsme změnit taktiku v obraně i v útoku. Pokoušeli jsme se utkání zvrátit hrou v sedmi. Nechtěli jsme to odevzdat a odjet s debaklem,“ prohlásil kouč Plzně.

Talent prohrával 19:29 a v posledních osmi minutách duelu korigoval na konečných 25:31. Nejlepším střelcem hostů byl opět Petr Linhart se sedmi brankami.

Třináct gólů Zubří vstřelil druhý nejlepší kanonýr extraligy Lukáš Mořkovský. „Víme o jeho kvalitách. On se prosazovat bude. To, že v Plzni dal tři góly je u něj velmi výjimečné, mnohem častěji se pohybuje kolem osmi, devíti. Naším úkolem je co nejvíce ho eliminovat, ale úplně se nám to nepodaří, protože má takovou kvalitu, že se vždy střelecky prosadí. Nicméně třináct gólů je dost,“ uzavřel Petr Štochl.

Třetí zápas se hraje v neděli od 19 hodin v Plzni přímým přenosem ČT Sport.

