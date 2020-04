Pozemní hokejisté mistrovských Litic se měli na konci května představit na evropském poháru poblíž severoirského Belfastu. Jenže celosvětová pandemie koronaviru jim vystavila stopku.

„Minulý týden nám přišlo rozhodnutí evropské federace, že se všechny poháry ruší,“ potvrdil v telefonickém rozhovoru trenér litického družstva Tomáš Levý.

Účast mezi evropskou elitou nebyla zrovna levná záležitost, i každý z hráčů na ni měl přispět ze svého.

Teď však přišlo veškeré snažení vniveč.

„Pro nás to byla největší motivace v této sezoně a sportovně možná i v historii klubu,“ doplnil trenér Litic.

„Měli jsme na to vyhrazenou celkem dlouhou přípravu, která začala v únoru a byla hodně náročná,“ připojil se kapitán Adam Uhlíř.

„Teď čekáme, jestli se zahájí klubové soutěže v Česku,“ prohlásil Tomáš Levý.

Extraliga měla znovu začít první víkend v dubnu, ale start jarní části se minimálně o měsíc odkládá. Co bude dál, nikdo neví. Litice jsou po podzimu třetí, šest bodů za Slavií Praha a Rakovníkem.

„Doufám, že aspoň českou extraligu si zahrajeme,“ přál si Uhlíř. Zatím mu nezbývá než se připravovat individuálně. „Trénuju pouze doma v pokoji nebo na zahrádce za naším řadovým domkem. Ven si zaběhat vůbec nechodím. Trénuju tak pět až šestkrát týdně, hlavně fyzičku,“ popisoval Uhlíř.

„Pokud se budou dodržovat všechna opatření, mělo by tak za měsíc být vidět, nakolik byla účinná. Na konci května, začátkem června by se soutěže mohly rozběhnout, vrcholily by pak v červenci, takže by se sezona protáhla o trošku déle, než bývá obvyklé,“ přidal svůj soukromý odhad.

A nejen v litickém klubu si všichni přejí, aby vyšel.