Znovu trable. Cinka zastavil covid

„Jsem bohužel pozitivní. To znamená, že budu muset vynechat i světový pohár v Kanadě. Už je to fakt k pos… No nic, život jde dál a já se budu snažit dostat se z toho co nejdřív,“ napsal 31letý biker na sociálních sítích.

Staronový šampion Ondřej Cink po obhajobě titulu doma ve Stupně v objetí kamaráda Ondřeje Paura. | Foto: fcb O. Cinka/Jakub Caha