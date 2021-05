Dramatické momenty finálové série házenkářské extraligy neberou konce. Stejně jako druhý zápas v Plzni, dospěl do sedmimetrových rozstřelu i nedělní duel v Karviné. A opět se radoval Talent tým Plzeňského kraje. Západočeši vedou 2:1 na zápasy, a pokud v úterý doma zvítězí, stanou se staronovými mistry extraligy.

Znovu drama. Talent přemohl Karvinou podruhé na sedmičky | Foto: Hynek Sladký

V normální hrací době zápas skončil 20:20. V prvních dvou sériích uspěli všichni střelci. Ve třetí sérii vystřídal v plzeňské brance Karla Šmída Filip Herajt. Domácí Nantl trefil tyč, poté skóroval Škvařil, Herajt vytěsnil střelu Růžovi na tyč a čtvrtou sérii završil rozhodující trefou Vinkelhöfer. „Nechtěl jsem o tom mluvit, abych to nezakřikl, ale my se na sedmičky poctivě připravujeme. Máme dva velmi dobré brankáře, kteří patří do širšího kádru reprezentace a sedmičky zvládají výborně. Věřím, že pokud rozstřel znovu nastane, tak to vydrží,“ řekl šťastný trenér Plzně Petr Štochl.