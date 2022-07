Emotivní triumf Ondřeje Cinka doma ve Stupně, odkud se před lety odrazil do špičky světového cross country, který navíc dosáhl jako novopečený otec. Ale také zlaté jízdy Adély Holubové a Simony Spěšné patřily k blýskavým momentům bikerů ze západu Čech v premiéře českého šampionátu horských kol v obci na Rokycansku kousek od Plzně.

Holubová ve Stupně obhájila pozici české jedničky do 23 let, když ve společném závodě s dámskou elitou skončila druhá. V cíli také 19letá závodnice z Města Touškova v dresu týmu kola-bbm.cz jen zářila. „Spokojenost je velká,“ říkala s širokým úsměvem členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje (AIS).

Před rokem byla Holubová mezi elitou absolutně čtvrtá, ale letos letěla a v boji o druhou příčku setřásla jak obhájkyni titulu v elitě Jitku Čábelickou, tak v závěru i Terezu Tvarůžkovou. „Chtěla jsem odstartovat líp, protože trať ve Stupně je na předjíždění specifická. Byl to perný závod, trať je tu dynamická, hodně krátkých kopců, ale dopadlo to nejlíp, jak mohlo,“ řekla Holubová.

Přípravu vzala z gruntu. „Vynechala jsem i svěťáky v Lenzerheide a v Andoře a místo toho jsem trénovala na horách a vyplatilo se,“ rozplývala se mladá bikerka, která v mistrovském závodě nestačila jen na Janu Czezcinkarovou. Za novou českou královnou ale zaostala jen o necelou minutku a teď už se soustředí na blížící se světový šampionát ve Francii.

Podobně jako juniorka Simona Spěšná.

Sedmnáctiletá reprezentantka ze známé cyklistické rodiny působí první sezonu ve švýcarské profistáji jb Brunex Superior. Úvod sezony na domácí scéně jí nevyšel podle představ, ale teď si vše vynahradila.

Jen nedávno se Spěšná stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku a ve Stupně k tomu přibalila český titul. S konkurencí se nepárala. Po krátkém oťukávání zrychlila a své sólo dotáhla ke spokojenosti otce a trenéra Milana Spěšného k vítězství s více než tříminutovým náskokem před druhou Eliškou Hanákovou.

„Letos bojuji hodně s nespokojeností. S tím, že si málokterý závod dokážu užít. Ale na Evropě jsem se utvrdila, že jsem i v mezinárodní konkurenci schopná zajet solidní výsledek,“ prohlásila.

Ve Stupně se Simona zpočátku držela těsně za Hanákovou. „Jelo se mi velmi dobře, ale první dvě kola jsem se pohybovala za Eliškou a snažila jsem se neplýtvat silami," říkala Spěšná. .Ale ve chvíli, kdy juniorky dojížděly ženy, převzala první místo a už jistě pádila k vítězství.

„V jednom kopci jsem víc zabrala a Elišku jsem ztratila. Nohy jsem měla dobré, takže jsem jela dál sama a držela jsme si své tempo až do cíle,“ uvedla talentovaná bikerka, rovněž závodící s podporou AIS.

Ve Stupně to pro ni byl vůbec zlatý víkend, protože hned na úvod šampionátu se v závodě štafet podílela coby host na vítězství týmu Expres CZ Tufo Team Kolín. Nyní si dá chvíli pauzu a pak se o to víc opře do přípravy.

„Další Závod Českého poháru v Harrachově pojedu z plného tréninku. Mou prioritou je mistrovství světa, protože věřím, že mám na medaili,“ prohlásila odvážně Simona Spěšná.

Jet na vodu? Výborný nápad, hlásí Zámorský. V Plzni má být elitním bekem