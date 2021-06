Není vyloučené, že by Talent přidal mistrovský titul i v play-off minulé sezony, které ovšem bylo zrušeno kvůli koronavirové epidemii. Je třeba připomenout, že od roku 2015, kdy se zavedl systém vyřazovacích zápasů play-off, plzeňští házenkáři nechyběli ve finále.

Tahle skvostná série pěti titulů a šesti finálových účastí v řadě zrodila novou dynastii. U všech titulů byli brankář Karel Šmíd, Michal Tonar, Jakub Šindelář a Petr Vinkelhöfer. Milan Škvařil a Petr Linhart chyběli u titulu play-off 2019. Jsou už klubovými legendami? „To bych neřekl. Za současnými úspěchy je soustavná práce celého klubu, který funguje, což se odráží v zisku titulů,“ tvrdil Jakub Šindelář.

První titul tehdejší Škoda Plzeň získala v sezoně 1973/74, kdy vynikali stříbrní olympionici z Mnichova 1972 Vladimír Jarý, Jindřich Krepindl a Vladimír Haber. Druhý a třetí mistrovský titul přidal někdejší Kovopetrol Plzeň (1998 a 1999), v té době za něj hráli Martin Šetlík, Michal Tonar st. a Petr Štochl – trenéři mistrů extraligy 2014, 2015, 2016 (Šetlík), 2019 (Tonar) a 2021 (Štochl).

Šmíd, Tonar ml., Šindelář, Vinkelhöfer, Škvařil, Linhart, ale i Jan Stehlík, Filip Herajt či Radek Motlík, který byl součástí mistrovského mužstva 2014-2016, jsou podepsaní pod zatím nejúspěšnější érou plzeňského házenkářského klubu. „Určitě to potěší. Pět titulů je dobrá vizitka,“ souhlasil Šindelář.

Pět titulů nemusí být posledním číslem v nejbližších letech, i když kádr Talentu stárne. „Ano, stárneme, ale klub není postaven jen na nás starších. Myslím si, že zapracování mladých probíhá dlouhodobě, a předpokládám, že bude pokračovat,“ uvedl čtyřiatřicetiletý pivot.

„Máme vytipované hráče, s kterými bychom chtěli v nejbližších letech pracovat. Není to však otázka příští sezony, ale až té přespříští,“ sdělil před měsícem Deníku sportovní ředitel klubu Jan Štochl.

Extraliga se vyrovnává, takže neustále obhajovat mistrovské tituly bude obtížné. „Pátý titul se rodil nejsložitěji. Série byly nesmírně vyrovnané, což svědčí o tom, že se extraliga vyrovnává,“ uznal Šindelář.

Ten byl klíčovou postavou rozhodujícího zápasu v Karviné. Vstřelil šest gólů a hlavně v závěru zápasu dával důležité branky, kterými Talent odrážel snahu Baníku umazat náskok. „Neřekl bych, že to byl můj zápas. Byl to zápas celého mužstva, ale vyšlo to tak, že kombinace končily u mě a zaplať pánbůh jsem to proměňoval,“ konstatoval Jakub Šindelář.

„Ano, zápas mi sedl, ale úspěch je práce celého týmu, nikoliv pouze jednotlivce,“ dodal.

Pivot Talentu má ve sbírce pět mistrovských titulů, ale motivace mu neschází. „Důležité je, že mě ten sport pořád baví. Od toho se všechno odvíjí. Kdyby mě házená nebavila, tak už bych nehrál,“ vysvětlil Šindelář.

Talentu i Šindelářovi chybí úspěch v evropských pohárech. V předminulé sezoně vypadl v posledním předkole Poháru EHF. „Teď to bude ještě těžší, protože po redukci budou evropské soutěže opět o něco kvalitnější,“ je přesvědčen Jakub Šindelář.