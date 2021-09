Výsledky GP Inkomo (60 km, čas vítěze 1:16:07 hod.): 1. Petr Kelemen (Elkov Kasper) 31 b., 2. Habermann (Sparta) 23, 3. Boubal (Hello CTW) 18, 4. Ryba (Sparta) 17, 5. Rajchart (Gapp System – Kolofix) 9. Konečné pořadí Giant ligy: 1. Boubal 249 b., 2. Ryba 248, 3. Habermann 215.

Závod žen vyhrála Jarmila Machačová z pražské Dukly, když ligovou trofej si už v předstihu zajistila Hana Heřmanovská. Mezi jezdci kategorie Masters nad 40 let zvítězil Petr Kilian (Trisport Rapid) před celkovým premiantem série Petrem Rumanem (Cyklo Atom). Souboj junior ovládl Milan Kadlec z Dukly Praha, ale z trofeje se radoval Vojtěch Církva (Roman Kreuziger Cycling Academy)

Boubal ve finálovém kritériu na 55 kol (60 km) svedl s Rybou další úpornou bitvu. V úvodu měl navrch pětadvacetiletý sparťan, jenže pak zkušený matador zapnul svůj vnitřní motor a v únicích si vytvořil pětibodový náskok. Sparta ale ještě zavelela k útoku a pět kol před cílem se Ryba na Boubala zase dotáhl. Poslední slovo si ale v dramatické koncovce vzal ostřílený lídr sestavy Hello CTW a svého soka udržel za zády. Ligový titul se tak stěhoval na jih Čech.

„Prvenství v lize se zrodilo až v posledním závodě a radostí jsem byl taky celý bez sebe. Děkuji tělu, děkuji skvělé partě Hello CTW, děkuji všem co se podíleli a respekt, poklona soupeřům,“ napsal na facebooku 37letý jezdec.

Přitom před posledním bodovaným dějstvím série byl v čele o bod Ryba a vše mu hrálo do karet. Jenže ve Velké ceně Inkomo v Plzni skončil sparťan až za svým rivalem a v konečném pořadí klesl na druhou příčku.

Je rozhodnuto. Dvacátý ročník Giant ligy ovládl na poslední chvíli Martin Boubal ze sestavy Hello CTW, když za sebou o pouhý bod nechal o mnoho mladšího obhájce titulu Jana Rybu ze Sparty.

