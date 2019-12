Live přenos ze sobotní desítky žen však sledoval jen na mobilu, protože zároveň vedl trénink mladých lyžařů plzeňského Sport Clubu v okolí Krkavce.

„Na Krkavci trénujeme běžně i s Kačkou. Když v Ruce dojížděla do cíle, zrovna jsme byli na vrcholu toho kultovního kopce. Což mi přišlo symbolické,“ prozradil člen známé lyžařské rodiny (na běžkách úspěšně závodili oba rodiče i bratr Aleš) při cestě z Prahy, kde včera českou reprezentantku po návratu z Finska vyzvedl.

Čekal jste, že Kateřina dosáhne až takhle vysoko?

Zhruba od června bylo zřejmé, že se výkonnost Kačky výrazně zvedá. Což potvrzovaly i testy. Třeba při výběhu na Krkavec, kde se časy měří už třicet let zpátky, zlepšila traťový rekord o víc než minutu. Takže jsem tušil, že by mohla zajet solidní výsledek. K tomu se však muselo sejít ještě pár věcí, dobré lyže i načasování formy. Sedlo si to hned v prvním distančním závodě svěťáku. Že to bude až takhle dobré, to mě ale nenapadlo.

Páté místo upřímně překvapilo v cíli i samotnou Kateřinu. Jak jste životní výsledek partnerky vstřebával vy?

Kačka mi volala hned po dojezdu, nejspíš z nějakého cizího telefonu. Vnímal jsem, jak ji umístění v top pětce příjemně šokovalo. Já ten šok vstřebával postupně, už jak jsem sledoval časy z trati. Vždyť Kačka se až do šestého kilometru držela na druhém místě. No a když proběhla cílem pátá, byl jsem hodně naměkko.

Hned druhý den jela stíhací závod. Co jste ji radil, aby vysoko nastavenou laťku proměnila v další cenné umístění ?

Na severu byla s reprezentací už tři týdny a únava se střádala. Takže jsem jí říkal, ať se před závodem hlavně dobře rozjede a jde na start zahřátá. V místě bylo mínus patnáct, což při její snížené hmotnosti mohl být problém. Nakonec se s tím poprala dobře. Byla prý trochu zmrzlá, ale deváté místo je znovu skvělé.

Kateřina už v minulých sezonách patřila k nejlepším českým závodnicím, ale ve Světovém poháru byla nejlíp osmnáctá. Co jí vystřelilo do absolutní špičky?

Oproti minulým rokům jsme přidali na intenzitě. Kačka absolvovala víc intenzivnějších tréninků, ale největší podíl na tom skoku má nejspíš redukce váhy, kterou si však Kačka nijak neplánovala. Momentálně váží o tři, čtyři kila méně než předtím, což ve vytrvalostních sportech dělá své. Jen se to nesmí přehánět (úsměv).

Národní tým druhé kolo Světového poháru v norském Lillehammeru vynechává a vy si užijete pár společných dní.

Kačka byla dlouho pryč, takže pauza je příjemná. Ale není to nadlouho, protože do svěťáku se záhy vrátí, a to patnáctého prosince v Davosu na desítce volně.