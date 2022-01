Letos v září to bude padesát let, kdy házenkáři Československa vybojovali na olympijských hrách v Mnichově stříbrné medaile. Byl to obrovský úspěch, o kterém se od té doby naší házené může jen snít.

Do stříbrné party patří i Vladimír Jarý, který se z druhého místa na olympiádě radoval společně se svými spoluhráči ze Škody Plzeň Jindřichem Krepindlem a Vladimírem Habrem.

Čechoslováci tehdy ve finále podlehli favorizované Jugoslávii 16:21. „Porážka nás mrzela, ale Jugoslávci, kteří suverénně vládli světové házené, byli ve finále nad naše síly. Na turnajích předtím jsme byli jediní, kdo je dokázal porazit, v Mnichově už to nevyšlo,“ vypráví Vladimír Jarý, který druhý lednový den nového roku oslavil 75. narozeniny.

K házené se dostal v rodném Litvínově. Ještě předtím hrál hokej. Jak by také ne, když jeho kamarádem byl Ivan Hlinka, který bydlel nedaleko. Vladimír hrál i basketbal, nakonec to vyhrála házená, která ho provází celým životem. „Kdybych byl mladý a mohl si vybrat sport, rozhodl bych se znovu pro házenou,“ svěřuje se Jarý, který jako nejlepší střelec druhé ligy narukoval na vojnu do Dukly Praha.

„V Dukle tehdy hráli Vícha, Škarvan, Havlík, Duda, Mareš, Beneš, Kavan. Co hráč, to reprezentant a mistr světa. A já do takového týmu přišel jako bažant,“ říká.

Dukla měla v evropské házené velké renomé a pro talentovaného mladíka z Litvínova byly dva roky vojny velkou školou. „Velkým zážitkem bylo utkání proti Steaue Bukurešť v dortmundské Westfalen Halle v říjnu 1967. Zápas v rámci sportovního galavečera sledovalo v hledišti přes dvanáct tisíc diváků,“ vzpomíná.

Dukla mu nabídla, aby na vojně zůstal, jenže Vláďa nabídku nepřijal. „Nesedělo mně chování některých hráčů v Dukle. Dávali znát, že jsou mistři světa, a to mě nebavilo. S Jindrou Krepindlem, který byl se mnou v Dukle, jsme se domluvili, že po vojně přestoupíme do Škody Plzeň, která o nás stála,“ říká.

Za rok se z Dukly vrátil Vladimír Haber a v Plzni se začal pod trenéry Moulisem a Eretem formovat nový tým, který v roce 1974 získal mistrovský titul. „Házená v Plzni táhla, hrálo se na antukovém hřišti ve Štruncových sadech. Pamatuji si, že na zápas s Tatranem Prešov přišlo pět tisíc diváků,“ vybavuje si bývalý reprezentant, který hráčskou kariéru ukončil v roce 1982 a ve Škodě Plzeň pak vedl mládež, krátce i ligový A tým. Trenérem byl i v nižších německých soutěžích, kde s dvouletou přestávkou působil od roku 1991 až do roku 2015. Házené stále fandí, na ligu v Plzni chodí pravidelně. Už deset let vede úspěšně s dalšími plzeňskými olympioniky regionální Klub českých olympioniků a jeho nadační fond (NFZO). Účelem fondu je humanitární podpora bývalých sportovců, kteří se zúčastnili olympijských her, mistrovství světa či Evropy a dostali se do tíživé životní situace.

„Získávat finanční prostředky do fondu není v dnešní době snadné, o to více si vážíme vstřícnosti a pochopení města i kraje. Chtěl bych hlavně vyzdvihnout spolupráci s hejtmankou Plzeňského kraje Ilonou Mauritzovou a prvním náměstkem primátora Plzně Romanem Zarzyckým, stejně jako s představiteli Karlovarského kraje. Ti všichni si bývalých vynikajících reprezentantů váží a chovají k nim respekt. Mne práce ve fondu naplňuje a dodává mi i v pětasedmdesáti letech energii,“ dodává Vladimír Jarý.

