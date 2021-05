Proč fandíte Tottenhamu?

Jako kluci jsme s bratrancem hráli fotbal na playstationu. Neznali jsme příliš klubů, ale mně se líbil znak Totten- hamu a kvůli němu jsem za ně hrál na počítači. Od té doby jsem je začal sledovat a zjišťoval jsem si, co je to za klub. Nejde ale o fanatické fandění. Tím, že sleduji Tottenham, mám rád anglický fotbal. Tottenham mi přirostl k srdci.

Tottenhamu se říká Kohouti. Líbil se vám kohout ve znaku klubu?

Asi to bylo kvůli tomu kohoutovi (smích). A dobře se mi za Tottenham hrálo na play- stationu.

Viděl jste naživo jeho zápas?

Bohužel ještě ne. Čekám, jestli ho nějaký český tým dostane v evropských pohárech. Také už delší dobu přemýšlím, že bych do Anglie vyrazil. Chtěl jsem stihnout zápas na starém stadionu White Hart Lane, který byl roku 2017 zbourán. Teď stojí nový stadion. Věřím, že v budoucnu se mi poštěstí vidět zápas Totte- hamu naživo. Naše sezona je ovšem časově náročná, a i kdybych chtěl, tak se to nedá skloubit, protože fotbalová sezona se víceméně kryje s naší. Nemohu si dovolit odjet.

Kdo je vaším oblíbencem?

Teď určitě Harry Kane.

Narodil jste se do hokejové rodiny. Od kolika let jste hokej hrál?

V rodině se dědí nejen jméno Karel, ale i hokej. Děda i taťka jsou Karlové a byli profesionálními hokejisty. Děda hrál za Škodovku a za Chomutov. Táta byl dvanáct sezon ve Škodovce. Mám fotku, na níž jsem jako mimino v kolébce s malinkými dřevěnými hokejkami. Odmala jsem byl k hokeji vedený a mám pocit, že od čtyř let, ne-li dřív, už jsem chodil do brusličky.

Kdy jste s ním skončil?

V osmé třídě, bylo mi 12 nebo 13 let. Milan a Libuška Škvařilovi, kteří jsou mými příbuznými, zakládali házenkářský klub. Chodil jsem si zachytat pár zápasů, protože jsem vždy chtěl do branky, ale v hokeji jsem byl útočník. Když jsem skončil s hokejem, chvíli jsem dělal házenou s fotbalem. Házená mě víc bavila i šla, takže jsem zůstal u házené.

Jak reagoval táta, když jste skončil s hokejem?

Musím poděkovat oběma rodičům, kteří při mně a bráchovi stáli a podporovali nás ve všem, co jsme chtěli dělat. Taťka mě podpořil, ale možná trošku všechny mrzí, že se nepokračuje v tradici, protože už by byl třetí Karel Šmíd, který by teoreticky mohl hrát hokej za Plzeň. Myslím si ale, že všichni jsou nakonec šťastní, že hraji házenou.

Dotáhl to někdo z vašich spoluhráčů do hokejové extraligy?

Marek Hrbas, který hraje v Mladé Boleslavi, a Kuba Flek, jenž působí v Karlových Varech. S nimi jsem chodil do hokejové třídy na základní škole v Plzni.

Hokej hrál i váš o dva a půl roku mladší bratr Petr…

Ano. Skončil v 18 letech v juniorech a dal se na bojové sporty. Jelikož není profesionál, tak zápasnickou kariéru před rokem nedobrovolně přerušil. V budoucnu plánoval přechod k profesionálům, ale teď kvůli koronavirové epidemii ztratil jeden rok.

Převažovaly doma debaty o hokeji, nebo o házené?

Doma se ke sportu přistupovalo hodně zodpovědně. Od taťky jsme měli spoustu rad, jak se připravovat na zápasy. Taťka nás vedl k co nejlepší přípravě, kvalitní stravě a spánku. Díky tomu, že byl profesionální sportovec, nás vedl k odpovědnému a profesionálnímu přístupu ke sportu. Což byla moje velká výhoda a mohl jsem se posouvat.

Pomohl vám hokej v házené?

K hokeji se jako k národnímu sportu přistupovalo zodpovědně. Fyzická příprava byla extrémní už u dětí, ale v házené v dorosteneckých a juniorských kategoriích tak náročná nebyla. Takže z hokeje jsem byl dobře fyzicky připravený. Moje přednosti v chytání jsou rychlost a dynamika, což si myslím, že jsou vlastnosti z hokeje.

Chodil jste se dívat na hokejové zápasy táty?

Určitě. My jsme tím žili. S bráchou jsme byli pyšní, když jsme viděli taťku na ledě. V Dánsku vyhrál mistrovský titul i cenu pro nejlepšího hráče a s Plzní má stříbrnou medaili.

Váš otec hrál sedm let v Dánsku. Jak vzpomínáte na život na severu Evropy?

Od mých pěti do dvanácti let jsme žili v Dánsku celá rodina. Den vypadal tak, že ráno nás rodiče odvezli s bráchou do dánské školy, pak jsme se vrátili domů, naobědvali jsme se, mamka nás učila věci pro českou školu a potom jsme jeli na hokejový trénink. Večer nás rodiče přivezli domů. Takhle to bylo každý den. Myslím si, že díky tomu jsem naučený zvládat více věcí najednou. To se mi teď hodí, protože mám házenou, práci, studuji a ještě se věnuji partnerce (úsměv).

Jak jste zvládal začátky v Dánsku?

Nikdo z rodiny neuměl řeč. Chodil jsem do třídy pro cizince. Po dvou letech jsem se dánsky naučil docela dobře a už jsem mohl chodit do třídy s Dány. Pak už jsem mluvil dánsky plynule a život byl pro mě pohodový. Rodiče to měli těžší, já jsem chodil do školy a i jako dítěti se mi jazyk učil snadněji. Měl jsem výhodu, když jsem se začal učit anglicky a německy, protože dánština je kombinace angličtiny a němčiny plus její vlastní prvky. Nicméně dánsky jsem už několik let nemluvil, takže bych ji musel nejprve oprášit. S angličtinou a s němčinou bych takové problémy neměl.

Láká vás vrátit se do Dánska, ať ve formě házenkářského angažmá, nebo života po kariéře?

Až to bude možné, chtěli bychom se s přítelkyní jet do Dánska podívat. Od doby, když jsme se vrátili do Čech, jsem tam byl třikrát s házenou na zápasech evropských pohárů. Rádi bychom se tam podívalis partnerkou, která tam ještě nebyla, ale já v Dánsku strávil sedm let života, tak bych jí rád tuto zemi ukázal. Pokud jde o angažmá, tak momentálně mám smlouvu na jeden rok plus roční opci v Plzni. Nekalkuluji, že bych odešel do Dánska, ale na druhou stranu to ani nevyvracím. Dva nejbližší roky ale zůstanu v Plzni.

Vrátím se ještě k hokeji. Asi před dvěma roky jsem vás viděl se spoluhráčem Michalem Tonarem na hokeji. Chodíte často a těšíte se, až zase budete moct na hokej jako divák?

Jasně. Chodím na hokej nejen s Mikym, ale i moje snoubenka je fanynkou hokeje. Takže je to takové příjemné zpestření času. Pokaždé jsme si rádi dali jedno pivo, podívali se na zápas a jeli domů. Teď to bohužel nejde, ale doufáme, že se co nejdříve budeme moci jít podívat. Na hokej chodím moc rád. Když jsem s ním skončil, delší dobu jsem na něj nechodil, ale teď už zase rád chodím fandit.