Třicetiletý futsalový brankář Ondřej Vahala přišel z pražské Sparty, smlouvu podepsal na tři a půl roku.

„V Plzni jsem se dohodl na takových podmínkách, že jsem věděl, že zatím nebudu muset řešit práci. Do té se zase vrátím, až se zmírní protikoronavirová opatření (Vahala pracuje jako fitness trenér, pozn. aut.),“ vysvětlil Ondřej Vahala.

Syna bývalého prvoligového fotbalového gólmana RH Cheb, Baníku Ostrava, pražské Slavie či Hradce Králové Stanislava Vahaly zlákala na západ Čech i střednědobá strategie Interobalu. „Projekt na následující tři čtyři roky se mi líbí a je pro mě novou motivací, abych nezpohodlněl. Teď musímv Plzni ukázat, že neudělali špatný nákup,“ řekl Vahala.

Plzeňský klub, který o skóre vede tabulku nejvyšší futsalové soutěže, se netají ambicemi na zisk mistrovského titulu. „Až na výjimky bere pokaždé titul Chrudim, takže sesadit ji z dlouhodobého trůnu je velká výzva. Jasně, titul s Plzní je pro mě, ale i všechny velká výzva. Dělá se pro to maximum, Plzeň se chce stále zlepšovat, klub přivádí kvalitní hráče a péče o ně je takřka na profesionální úrovni,“ uvedl reprezentační gólman.

Jeho parťákem v Plzni je Lukáš Němec, který patří do širšího kádru národního mužstva. „Věděl jsem, že jdu do klubu, kde je reprezentační brankář. Od začátku jednání s klubem se vedla komunikace v tom, že se budeme střídat. Pak bude záležet na každém z nás, jaké bude podávat výkony,“ prozradil Vahala.

První zápas za Interobal zaznamenal minulou neděli, kdy naskočil do druhého poločasu utkání proti Ústí a neinkasoval gól. V úterý se Slavií chytal Němec, ale v pátek v Teplicích dostane příležitost Ondřej Vahala.

Od malička se věnoval fotbalu ve Slavii Praha. „Skončil jsem v období áčka dorostu a béčka chlapů. Jsem soudný, věděl jsem, že to nebude na prvoligové chytání, tak jsem si řekl, že než se plácat ve třetí lize, upřednostním školu a futsal,“ zavzpomínal Vahala s tím, že jeho mládežnickými spoluhráči byli exviktoriáni Ondřej Vaněk a Marek Hanousek.

Přestupem do Interobalu nešel do neznámého prostředí, protože spousta futsalistů Plzně je v reprezentaci a některé zná ze společného působení ve Spartě. „Kluci mě nepřemlouvali ani nelákali, ale jen mi popsali, jak to v Plzni funguje. Po komunikaci s klubem jsem se mezi svátky rychle rozhodl,“ popsal Ondřej Vahala.