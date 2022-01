„Chodím běhat a do posilovny. Abych řekl pravdu, tak jsem se po vánočních svátcích moc neudržoval, co se týče fyzické kondice. Spíš jsem si odpočinul. S fyzičkou jsem nikdy neměl problém. Teď už se zase připravuji na to, až opět začnu trénovat s týmem,“ řekl Jakub Douda.

Sedmadvacetiletý házenkář pochází z Moravy, a tak poslední týden minulého roku trávil tam.

Problémy s ramenem si přivodil v Evropském poháru EHF v utkání se Zubřím. „Stále to není ono, ale věřím, že na začátku února bude rameno už úplně v pohodě,“ tvrdil Douda.

Zimní příprava potrvá tři týdny, protože 30. ledna Talent dohrává odložený zápas doma s Frýdkem-Místkem. „Zimní příprava není až tak o fyzické kondici, ale spíš jde o to, aby se tým dobře naladil a dostal do herní pohody na začátek jarní části,“ je přesvědčen druhý nejlepší střelec Plzně.

„Po Vánocích se člověk těší na kluky, protože je delší dobu neviděl. Jindy spoluhráče vídáte skoro více než rodinu, takže už se na ně těšíte,“ dodal Jakub Douda.

Talentu začala krátká zimní příprava. Extraligu rozehraje na konci ledna

Obhájce mistrovského titulu a aktuálně druhý nejlepší tým extraligové tabulky čeká nabitý únor. Kromě domácí soutěže v něm musí stihnout dvojzápas Evropského poháru EHF proti týmu Handball Esch z Lucemburska a finále Českého poháru. „Únorový program bude náročný, ale několikrát jsme už zažili zápasy středa– víkend. Musíme se s tím poprat, protože jsme si tuto situaci sami způsobili postupem do finále Českého poháru a do osmifinále Evropského poháru EHF,“ uvedl s nadsázkou Douda.

O Lucemburčanech ještě nemá podrobnější informace. „Díval jsem se na tabulku lucemburské soutěže, ale teď v ní rozehráli část vítězů, takže z tabulky nelze toho moc vyčíst. Jediné, co vím, je to, že podle fotek město Esch vypadá jako Loket,“ prohlásil házenkářský univerzál s tím, že podle reakcí a informací z realizačního týmu by postup do čtvrtfinále mohl být realitou.

O finálovém soupeři Talentu v Českém poháru se rozhodne 26. ledna v utkání mezi Novým Veselím a Lovosicemi.

„To je asi jedno, kdo to bude. Oba mančafty jsou kvalitní. Veselí nás porazilo v prvním kole extraligy, v Lovosicích jsme se natrápili. Může se stát cokoliv, protože se hraje na jeden zápas a na neutrální půdě. Slyšel jsem, že finále bude v Zubří, takže je úplně jedno, kdo na nás vyjde. Chceme vyhrát, a tak musíme porazit Lovosice, nebo Veselí,“ burcoval Douda.

Vyhnul se i otázce, které z těchto dvou mužstev mu méně sedí. „Veselí má výborné střelce z dálky, Lovosice mají svoje různé nacvičené signály dvojic. U každého mančaftu si musíte na něco dávat pozor a vždy je potřeba strategii upravit na konkrétního soupeře. Když se na finále pořádně připravíme, tak věřím, že to bude v pohodě,“ uzavřel Jakub Douda.

Talent vyhrál nad Karvinou a je ve finále Českého poháru