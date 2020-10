Západní tým žen vedla do boje tymákovská trenérka Vendula Šmídlová, která poskládala nakonec vítěznou sestavu. Házenkářky ze západu zvítězily 28:23.

„Příliš jsem nevěděla, co mám od zápasu čekat, protože po novém rozložení skupin v ženské soutěži se změnily i týmy. Obvykle by Čechy měly jasně navrch, tentokrát to byl ale díky změně mnohem vyrovnanější zápas. Měly jsme podle mě kvalitnější tým, což bylo vidět především v obraně,“ říkala k utkání Vendula Šmídlová, která byla zároveň ráda, že se celkově vydařila celá akce.

„Dlouho jsme nevěděly, zda se vše uskuteční, vzhledem k opatřením, která zasahují do života každého z nás. Nakonec se vše povedlo na jedničku,“ těšilo ostřílenou koučku.

V dresu žen ze západu střelecky řádila Pavla Šmídlová, která nastřílela celkem 10 branek. Své kvality potvrdila i Jolana Levorová, která sice hraje jen krajskou soutěž, ale přesto má bohaté zkušenosti s házenou, které se potvrdily, když zařídila sedm tref do černého.

„Určitě jsme neudělaly chybu, že jsme ji vzaly, ba naopak. Prokázala své kvality,“ mohla být spokojená Vendula Šmídlová, které udělala radost i její dcera Pavla, jež byla počtvrté zvolena nejlepší hráčkou uplynulé sezony.

„Jsem za to strašně ráda, ještě když je to má vlastní krev. Zasloužila si to, protože je strašně poznat na výkonu celého týmu, pokud je nebo není na hřišti,“ může být pyšná na svoji dceru trenérka Tymákova. Na druhém místě skončila rovněž tymákovská Jitka Protivová.

V mužské kategorii se stal nejlepším házenkářem příchovický Ondřej Hošťálek.

Výsledky mezizemských zápasů: ženy: Západ – Východ 28:23 (14:13), muži: Čechy – Morava 18:19 (9:8), junioři: Západ – Východ 16:24 (7:8), juniorky: Západ – Východ 24:21 (14:11).