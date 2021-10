Pro Jindřišku Zemanovou šlo o premiérové vítězství jako profesionálky, když předtím se zkušená triatlonistka z Plzně stala dvakrát (2018 a 2019) světovou šampionkou Xterra mezi amatérkami.

Také když jako první proťala cíl na pláži Vauliagmeni na aténské riviéře, její vítězné gesto hovořilo za vše. „Je to jako sen, kterému stále nemohu uvěřit,“ prohlásila 41letá závodnice, která se tak postavila po bok české legendy Heleny Karáskové. Ta řeckou Xterru vyhrála čtyřikrát.

Triatlon u moře, sestávající z 1,5 km plavání, 30 km na horském kole a 10 km běhu, přeložený kvůli covidu z jara na říjnový termín, Zemanová opanovala v čase 2:42:22 hodiny. O dvě minuty před druhou a výrazně mladší Matildou Bolzanovou z Itálie, když třetí Rakušanka Carina Wasleová zaostala za českou reprezentantkou už skoro o šest minut. A to členka Triatlonu Plzeň jela na vypůjčeném kole, protože její stroj se zatoulal během leteckého přesunu. „Do Řecka jsem letěla natěšená. Plavání v nádherném zálivu, bike a běh s výhledem na moře, prostě pohádkové prostředí. A myslela jsem na to, že tady by bylo krásné vyhrát. Jenže poté, co jsem se v Aténách ocitla bez kola, cyklistických treter i běžeckých bot, ale i vzhledem ke konkurenci na startu bylo jasné, že jen dostat se na pódium by bylo dobré,“ vykreslila své předstartovní pocity.

Jenže v den D si vše sedlo, jak má. „Počasí, terén, díky vstřícnosti pořadatelů půjčené kolo i moje výkonnost. Přesně v takový den se vyhrává,“ konstatovala s úsměvem Zemanová.

Už po plavání vylézala z moře první, těsně před skupinkou dalších favoritek Martou Mendittovou, Solenne Billouinovou, Louisou Foxovou a Wasleovou.

Na kole se Zemanová pravidelným tempem dostala znovu do vedení. Jenže zezadu útočící Bolzanová, ztrácející po plavání 1:30 minuty, na kole letěla a vrátila se ještě do boje o prvenství. „Z druhého depa jsme vybíhaly bok po boku a bylo to kdo s koho. Pořád jsem ale věřila, že můžu vyhrát. A povedlo se,“ rozplývala se Zemanová.

Svým výkonem by se neztratila ani mezi muži, protože dosáhla absolutně osmý čas. Z vítězství se rovněž prvně v kariéře radoval domácí Panagiotis Bitados (2:15:28 hod.).