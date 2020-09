Jako při Světovém poháru v terénním triatlonu Xterra Czech v Prachaticích, kde se členka Triatlonu Plzeň, ale také máma od rodiny vmáčkla v konkurenci zahraničních hvězd dvakrát do elitní desítky. Nově v kategorii profesionálek.

V Short Tracku, atraktivním souboji na krátkých distancích, vybojovala Zemanová v náročném terénu sedmé místo a v hlavním závodě Xterra Czech Original (1,5 km plavání – 33 km horské kolo – 10,5 km běh) skončila osmá.

Vždy jako druhá Češka za Helenkou Karáskovou (šestá a čtvrtá), která se v Prachaticích loučila s profesionální kariérou.

„Tradičně šlo o těžký, bolavý, ale znovu skvěle připravený závod. Podala jsem výkon, na který mám natrénováno. Vše šlo bez větší krize, a přestože běh už byl hodně bolavý a pocitově protrápený, jsem spokojená,“ prohlásila v cíli dvojnásobná mistryně světa Xterra mezi amatérkami.

Co vás jako vytrvalkyni přivedlo na start Short Tracku?

Asi prestiž. Účast v Short Tracku má jistou dvacet nejlepších holek ze světového žebříčku. Já sice figurovala na šestadvacáté pozici, ale tím, že řada závodnic, hlavně ze zámoří, do Prachatic nepřijela, byla jsem devátou nasazenou. A to už je výzva.

Za výkon v krátkém závodě vás pochválila i Helena Karásková. Na facebooku napsala, že vás porazila jen silou vůle. To asi potěší?

Rozhodně, zvlášť od takové závodnice. Helča se přese mě přehnala teprve v závěru. Předtím jsem byla první Češka a užívala si pozornost televizních kamer (závod přenášel ČT sport). I když Short Track není mou specialitou, tak mi neuvěřitelně sedl. Vyšel mi start, na své poměry jsem dobře plavala a pokračovalo to i dál. Na kole jsem se sice dostala do tepů, na které nejsem absolutně zvyklá, jela jsem totální šrot a do běhu mě to trochu odzbrojilo, ale ještě jsem ožila a místo v desítce jsem uhájila (úsměv).

Vyvíjel se pro vás hladce také hlavní závod?

Znovu jsem podala vyrovnaný výkon. Desátá jsem byla v plavání, sedmá na kole a končila jsem osmým místem v běhu. Celkově jsem měla lepší čas než loni, což taky o něčem svědčí. A to jsem se na kole ještě brzdila, aby zbyly síly na závěrečný běh, a vyšlo to tak tak. Před cílem mě sice předstihla Rakušanka Wasleová, což v tu chvíli zamrzelo, jenže to je holka, která už svěťák taky vyhrála. Takže když jsem pak stála na pódiu mezi desítkou nejlepších, bylo mi fajn.

Překvapilo vás při soubojích se světovou elitou něco?

Možná drsnost v úvodní plavecké části. V age group (amatérské kategorie) je to určitě přátelštější, kdežto tyhle holky do toho vlítly hlava nehlava. Schytala jsem spoustu ran, což mě naštvalo, ale taky zdravě nabudilo.

Proč jste se rozhodla přejít mezi profesionálky do kategorie Elite?

O přestupu jsem uvažovala už nějaký čas, a když před sezonou ta nabídka znovu přišla, kývla jsem. V této zvláštní sezoně ale budou závody v Prachaticích nejspíš mými jedinými profesionálními starty.

Přinesla vám změna statutu i lepší podmínky pro časově a finančně náročný sport, jakým triatlon je?

V závodech mám šanci dosáhnout na prize money (finanční prémie), ale jinak se pro mě nic nemění. Dál trénuji při práci a starostech o rodinu, kterou nechci obírat o svůj čas. Není snadné to vše skloubit a blízkým jsem vděčná, že mi vycházejí vstříc. Ještě příští sezonu bych se chtěla utkávat s těmi nejlepšími a pak uvidím, co dál.