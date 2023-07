Adéla Holubová prožila snový návrat na závodní tratě, a to hned na domácím mistrovství horských kol v cross country.

Vítězná radost. | Foto: Foto: Pavel Křikava

Před dvěma a půl měsíci slzy bolesti, teď znovu do široka rozzářený úsměv. Bikerka Adéla Holubová prožila snový návrat na závodní tratě. A to hned na českém šampionátu horských kol v cross country v Bedřichově

Před osmi týdny si členka týmu Rouvy Specialized v tréninku před Světovým pohárem v Novém Městě na Moravě po pádu zlomila ruku, musela na operaci, ale hned první start po pauze proměnila v triumf.

Dvacetiletá reprezentantka nejenže obhájila titul v kategorii do 23 let, ale v Jizerských horách byla navíc absolutně nejrychlejší. Porazila i největší favoritku Jitku Čábelickou.

Nejlepší trio závodnic do 23 let (zleva) Simona Spěšná, mistryně Adéla Holubová a Aneta Novotná.Zdroj: Foto: Pavel Křikava

„Je to super. Nevěděla jsem, co mám od sebe čekat. Cítila jsem se ale skvěle a jsem šťastná, že to tak dopadlo. Ze začátku jsem si holky oťukávala, pak mi sice trošku došlo, Jitka mě utrhla, ale rychle jsem ji dostihla a pak jsem jí i ujela,“ říkala rodačka z Města Touškova. „Když jsem se na Jitku v kopci dotáhla, držela jsem dál tempo a po kopcem už jsem byla sama,“ popsala klíčový moment šampionka.

Od poloviny osmikolového závodu Holubová v čele už jen navyšovala vedení a vítězství si vychutnala s náskokem téměř dvou minut.

„Adéla jela neskutečně,“ uznala Čábelická, která brala titul v kategorii Elite.

Zpověď nové šampionky.Zdroj: Foto: Pavel Křikava

A cesta Holubové zpátky na výsluní? Tři týdny po operaci se musela obejít bez kola, další tři týdny se vozila doma na ergometru a na horské kolo usedla teprve před čtrnácti dny.

„Zdá se, že pauza mi spíš prospěla,“ konstatovala s úsměvem. „Ale tři týdny bez kola byly utrpením,“ připustila. „Sledovala jsem závody Světového poháru, držela palce našim holkám a připravovala jsem se na přijímačky na vysokou. Jakmile mi lékaři dovolili se zase hýbat, to už mi bylo hej,“ uvedla Holubová.

Jenže před šampionátem neměla příležitost se otestovat v nějakém závodě. „Jen doma v Touškově jsem si na trati, kde se jezdí Český pohár, dala pár rychlých koleček,“ podotkla bikerka.

Jasné vítězství v Bedřichově pak ukázalo, že je před blížícím se mistrovstvím světa v Glasgow ve formě.

„Ještě mě čekají nějaké tréninky a příští víkend generálka v mezinárodním závodě ve Stupně, kde to mám ráda,“ uvedla Holubová.

V souboji žen se blýskla i mladičká bikerka Simona Spěšná. Devatenáct ji bude až koncem prosince, v třiadvacítce jezdí prvním rokem, přesto plzeňská závodnice z týmu JB Brunex Superior byla absolutně třetí a ve své kategorii se ozdobila stříbrem. O medaili se mezi muži pral také Lukáš Kobes z Trhanova na Domažlicku (Gapp System – Kolofix), ale po defektu předního kola skončil čtvrtý.

Chuť si může spravit v Glasgow, kde se ukáže v českém dresu stejně jako Holubová se Spěšnou.

Hokejoví Indiáni se už chystají na ledě. Posilou je Kanaďan